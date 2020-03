Bombeiros fazem buscas por menino de 4 anos que desapareceu em fazenda de Medeiros

Militares do Corpo de Bombeiros buscam, desde o fim da tarde de terça-feira (3), por um menino de 4 anos que desapareceu em uma fazenda de Medeiros, na região da Serra da Canastra, no Centro-Oeste de Minas. A criança desapareceu por volta das 17h30, enquanto brincava na área externa da casa da propriedade.

A fazenda possui uma área extensa e um açude com 4 metros de profundidade. De acordo com o tenente-coronel Anderson Passos, a corporação atua nas buscas com drones, helicóptero, cães farejadores, equipes de mergulho e profissionais especializados em salvamento terrestre.

Segundo o comandante do 8º Batalhão, responsável pelas buscas, uma das maiores dificuldades para o trabalho é que o menino tem traços de autismo e não costuma responder quando é chamado pelo nome, conforme informações passadas pela família.