Secretaria de Cultura: Regina Duarte toma posse com discurso de pacificar diálogo

O ‘casamento’ do presidente Jair Bolsonaro com a atriz Regina Duarte, enfim, foi sacramentado. Após cerca de dois meses de noivado, Regina tomou posse do cargo de secretária Especial da Cultura, na manhã desta quarta-feira (4), em uma solenidade no Palácio do Planalto. Ela é a quarta ocupante do cargo em 14 meses.

Emocionada, no discurso, Regina afirmou que a intenção será a de pacificar o diálogo entre o governo federal e a classe artística. A cerimônia foi disputada e contou com a presença de ministros. No final de janeiro, ela aceitou o convite para assumir a pasta. No local, a atriz será a responsável por gerenciar a política cultural do país, orçada em R$ 2,25 bilhões, segundo o Portal da Transparência. Ela chefiará uma estrutura de seis secretarias, seis escritórios regionais e sete entidades vinculantes, sendo quatro fundações e três autarquias, como a Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Estado de Minas