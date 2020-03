Goleiro Rafael manda recado à torcida do Atlético: ‘Aqui é Galo’

Em sua primeira manifestação pública como jogador do Atlético, o goleiro Rafael, ex-Cruzeiro, enviou um recado à torcida alvinegra nesta terça-feira à noite.

“Queria agradecer a todos. Estou muito feliz, feliz pra caramba mesmo de poder estar assinando o contrato, de fazer parte dessa família. Queria agradecer a todos pelos recados, pelo carinho, pela torcida, e quero dizer um recado para a massa atleticana: oh, aqui é Galo”, declarou Rafael, de 30 anos.

Rafael assinou contrato com o Atlético de três temporadas.

Além do goleiro, participaram do encontro o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, e o empresário do goleiro, Fábio Mello.

O interesse do Atlético no jogador era antigo. Em janeiro, as partes já haviam iniciado o contato. As conversas evoluíram após o rompimento do contrato de Rafael com o Cruzeiro.

Esta foi a oitava contratação do Atlético para a temporada 2020. Antes de Rafael, o clube alvinegro já havia anunciado as chegadas do lateral-direito Mailton, do lateral-esquerdo Guilherme Arana, do volante Allan, dos meia-atacantes Dylan Borrero e Hyoran e dos atacantes Savarino e Diego Tardelli.

Trajetória

Após passar toda a carreira profissional como reserva de Fábio, o agora ex-goleiro do Cruzeiro quer buscar protagonismo em outro clube. Rafael chegou à Toca da Raposa II em 2002, aos 13 anos.

O arqueiro foi promovido ao time principal do Cruzeiro em 2008, sob o comando do técnico Adilson Batista, um ano depois de ter conquistado a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Sempre que acionado para suprir ausências de Fábio, o goleiro correspondeu às expectativas. Foram 112 partidas pelo Cruzeiro e dez títulos: estaduais de 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019; Copas do Brasil de 2017 e 2018 e Campeonatos Brasileiros de 2013 e 2014.

O acordo prevê renovação automática por mais um ano (até o fim de 2023) em caso de cumprimento de metas. O vínculo foi oficializado em reunião na tarde desta terça-feira, na sede do clube alvinegro no bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.