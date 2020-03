Buscas por 29 desaparecidos continuam na Baixada Santista; já são 19 os mortos

As buscas por 29 pessoas desaparecidas durante as chuvas fortes na Baixada Santista, no litoral paulista, continuam na manhã desta quarta-feira, à medida que o Corpo de Bombeiros vasculha os escombros de deslizamentos em Santos, São Vicente e no Guarujá. O balanço mais recente divulgado pela Defesa Civil confirma 19 mortes com o temporal.

A cidade mais atingida foi Guarujá, que concentra o maior número de mortes (15), pessoas desaparecidas (22) e desabrigadas (11). Na sequência, estão os municípios de Santos (3 óbitos e 5 desaparecidos) e, por fim, São Vicente (1 óbito e 2 desaparecidos). Ao todo, quase 200 pessoas estão desabrigadas: 155 no Guarujá, 6 em São Vicente e 37 em Santos.

Os municípios afetados já receberam 15,6 toneladas de materiais de ajuda humanitária, incluindo colchões, cobertores, cestas básicas, água sanitária e água potável. O estoque ficará armazenado no depósito do Fundo Social de Santos e será distribuído mediante solicitação das defesas civis locais.

O Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Walter Nyakas Junior, permanece na região e em reuniões com o Gabinete de Crise. A previsão para esta quarta-feira é de chuva moderada a fraca em pontos isolados da Baixada Santista, podendo haver pancadas com momentos mais persistentes. Como o solo já está encharcado pelo volume de água dos dias anteriores, o risco de novos transtornos e deslizamentos continua elevado.

