UAI-Sine disponibiliza 20 vagas de emprego em Sete Lagoas nesta quarta-feira (04)

JARDINEIRO: cuidar do jardim e parte externa EXPERIÊNCIA: COMPROVADA NA CARTEIRA – AUXILIAR DE PRODUÇÃO: necessário ter experiência em montagens de peças EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO COMPELTO AUXILIAR DE FATURAMENTO: ampla experiência em emissão de NF, acompanhamento do pedido. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO COMPLETO ALINHADOR DE AUTOS: alinhamento/balanceamento EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO OU CURSO DE MECÂNICA DE AUTOS – CNH: B AUXILIAR ADMINISTRATIVO: rotinas administrativas em geral EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B- DESEJÁVEL RESIDIR PRÓXIMO AO BAIRRO JARDIM EUROPA – ENSINO MÉDIO COMPLETO MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA: manutenção em escavadeiras, tratores EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B OPERADOR DE ESCAVADEIRA FLORESTAL: EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA NA FUNÇÃO – CNH: D MOTORISTA CARRETEIRO: viagens com BITREN EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO COMPLETO – CNH: E ASSISTENTE DE MARKETING: responsável por conduzir atividades de planejamento e controle de ações de trade marketing; em apoiar a gestão no desenvolvimento de relatórios, planilhas, reports e controles do departamento de marketing e apoiar no processo de desenvolvimento de produtos. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA NA FUNÇÃO – SUPERIOR EM ANDAMENTO OU COMPLETO: ADMINISTRAÇÃO OU COMUNICAÇÃO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – VAGA TEMPORÁRIA – EMPRESA OFERECE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO – DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM – CURSO TÉCNICO NA FUNÇÃO COMPLETO PEDREIRO REFRATARISTA EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – VAGA TEMPORÁRIA – EMPRESA OFERECE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO – DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM MONTADOR DE ANDAIMES: EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – VAGA TEMPORÁRIA – EMPRESA OFERECE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO – DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM MONTADOR ESTRUTURA METÁLICA: montagem industrial EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – VAGA TEMPORÁRIA – EMPRESA OFERECE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO – DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM SOLDADOR: montagem industrial EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CURSO DE SOLDA – VAGA TEMPORÁRIA – EMPRESA OFERECE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO – DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM – MOTORISTA OPERADOR DE MUNK CNH: D – VAGA TEMPORÁRIA – EMPRESA OFERECE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO – DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGEM MECÂNICO ALINHADOR DE VEÍCULOS: alinhamento/balanceamento de veículos. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B MECÂNICO DE VEÍCULOS A DIESEL: manutenção em utilitários a diesel (vans, micro-ônibus) EXPERIÊNCIA: 06 MESES MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS: manutenção em veículos automotores EXPERIÊNCIA: 06 MESES TÉCNICO INSTALADOR: instalação de equipamentos de tv por assinatura, internet e telefonia em domicílios e/ou vias de acesso e visita técnica. EXPERIÊNCIA: 06 MESES – ENSINO MÉDIO COMPLETO- VEÍCULO PRÓPRIO – CNH: B VAGA EXCLUSIVA PCD – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUXILIAR DE LIMPEZA: realizar limpeza em geral EXPERIÊNCIA: COMPROVADA NA CARTEIRA

R. Cachoeira da Prata, 473 – Canaã, Sete Lagoas – MG, 35700-358,

(31) 3697-5900

ATENÇÃO

O Ministério do Trabalho (MTb) lançou, um aplicativo móvel (Sine Fácil)que permite ao trabalhador encontrar, de forma prática e rápida, vagas adequadas ao seu perfil. Como acessar – O aplicativo, que é gratuito, está disponível na versão para Android e em breve também para iOS. É de fácil utilização. Para poder utilizar o aplicativo, o trabalhador deverá ter um código de acesso (QR Code) que pode ser obtido no portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br), ou nas unidades de atendimento do Sine; ou no documento que ele recebe no ato da rescisão de contrato; ou na solicitação do seguro desemprego.

É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

O Site www.sine.com.br NÃO pertence ao SINE MG, portanto não nos responsabilizamos por qualquer publicação feita nele.

Não confunda SINE – Sistema Nacional de Emprego (instituição do Governo) com SINE- Site Nacional de Empregos (Instituição Privada).