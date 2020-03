Casos prováveis de dengue em Minas ultrapassam 20 mil; primeira morte é confirmada

Minas já registra 20.381 casos prováveis de dengue em 2020 e dez mortes permanecem em investigação até o momento. O primeiro óbito foi confirmado no município de Medina, no Vale do Jequitinhonha/Mucuri. Os dados foram atualizados na tarde desta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde do estado (SES/MG).

Em 2019 foram 179 óbitos confirmados e 77 ainda continuam em análise.

Em relação à Febre Chikungunya, até o momento, foram notificados 403 casos prováveis, sendo cinco em gestantes. Em 2019 foram registrados 2.776 casos prováveis da doença e, desse total, 48 foram gestantes, sendo 12 com confirmação laboratorial.

Já em relação à Zika, até o momento foram registrados 130 casos, sendo 18 em gestantes. Em 2019 foram registrados 698 casos prováveis, sendo 158 em gestantes.

