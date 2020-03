Em Baldim, jovem de 21 anos é morto a pedrada e pancada

Ao passar pelo local, um homem de 25 anos (U.S.B.) viu a vítima caída no chão. De acordo com familiares, a vítima havia saído a cavalo na noite anterior, sem dizer o destino.

A perícia esteve no local e constatou ferimentos na cabeça, provocados por material contundente, como uma pedra, quatro no dorso da cabeça, cinco na face, além de escoriações no peito, possivelmente de uma pancada.

O corpo foi encaminhado para o IML de Sete Lagoas. Não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.