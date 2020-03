Eleitores de Sete Lagoas e de outras 61 cidades mineiras tem até sexta-feira, 06 para recadastrar biometria

Termina na próxima sexta-feira (6) o prazo para eleitores de 62 cidades de Minas Gerais (veja lista abaixo) fazerem o recadastramento biométrico. Quem não realizar o procedimento terá o título de eleitor cancelado.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), os municípios têm, juntos, 2.759.386 eleitores, dos quais 2.031.720 já fizeram o recadastramento, o que corresponde a 73,63%. Restando, assim, 727.666 cidadãos (26,37%) que ainda não coletaram os dados biométricos.

Quem não procurar a Justiça Eleitoral nesse prazo ficará impedido de votar em qualquer eleição oficial, incluindo as eleições municipais deste ano, até regularizarem a situação.

A regularização poderá ser feita a partir da próxima segunda-feira (9). Para o eleitor poder votar nas Eleições 2020, é necessário que o procedimento seja feito até 6 de maio, quando o cadastro eleitoral é encerrado.

Recadastramento

Para fazer o recadastramento biométrico é necessário que o eleitor apresente documento de identificação oficial e comprovante de endereço. Para os homens maiores de 18 anos que forem tirar o título pela primeira vez, também é necessário apresentar o comprovante de quitação com o serviço militar.

Em todos os municípios, o atendimento é feito por ordem de chegada ou por agendamento, que deve ser feito no site do TRE-MG ou pelo Disque-Eleitor (148). Algumas cidades possuem postos de atendimento extras, além daqueles localizados nos cartórios eleitorais. Saiba maisAQUI.

Veja a lista com as 62 cidades em que o prazo para a revisão biométrica está prestes a terminar:

Abaeté

Águas Formosas

Aiuruoca

Amparo do Serra

Barão de Cocais

Barra Longa

Bocaiúva

Bom Jesus do Galho

Candeias

Carangola

Caratinga

Casa Grande

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Cordisburgo

Coroaci

Cuparaque

Dom Cavati

Dores do Indaiá

Ervália

Estrela do Indaiá

Eugenópolis

Fortuna de Minas

Governador Valadares

Guaraciaba

Ibirité

Itabira

Itabirinha

Itajubá

Itapecerica

Itumirim

Jeceaba

Juiz de Fora

Lajinha

Luminárias

Mantena

Matipó

Montes Claros

Nova Lima

Ouro Branco

Paraopeba

Passa Tempo

Patrocínio

Peçanha

Pequi

Ribeirão das Neves

Rio Pomba

Sabará

Santa Bárbara do Leste

Santa Helena de Minas

Santa Luzia

Santa Margarida

São Félix de Minas

São Gotardo

Sete Lagoas

Silveirânia

Tarumirim

Teixeiras

Tiradentes

Tocantins

Ubaporanga

Vespasiano

Nas eleições municipais de 2020, a biometria será obrigatória em 259 municípios mineiros, incluindo os 62 que estão terminando a revisão biométrica nesta sexta-feira.

Nas outras 594 cidades, o recadastramento já é realizado, mas ainda não há prazo definido para o comparecimento do eleitor. Dos 15.766.333 eleitores mineiros, 7.998.720 já fizeram o recadastramento, o que corresponde a 50,73% do eleitorado, de acordo com o TRE-MG.