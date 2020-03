Marília Mendonça voltará aos palcos, e show será transmitido pelo Multishow

View this post on Instagram

É um misto de emoções únicas, deixar em casa quem eu mais amo, para fazer o que eu mais amo. Foram 3 meses longe dos palcos, 3 meses longe da loucura da estrada mas 3 meses trilhando o caminho do autoconhecimento e do amor incondicional. E por falar em amor, muito obrigado aos meus fãs que me passaram a melhor energia do mundo, me deram paz e forças para voltar tranquila. Então avisa a família que a Mamãe aqui está de volta, e nosso reencontro será transmitido pra esse Brasilzão inteiro na madrugada de sexta para sábado, 6/03, a 00h no @multishow.