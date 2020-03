Orquestra Ouro Preto celebra duas décadas e anuncia novidades para 2020

Com um vídeo que mostrava o próprio maestro Rodrigo Toffolo, ainda adolescente, aprendendo a tocar violino, a Orquestra Ouro Preto anunciou as novidades para a temporada 2020, que comemora os 20 anos da iniciativa que surgiu na cidade histórica de Minas e hoje bate recordes de acessos no Spotify, a frente, inclusive, da Osesp.

Jornalistas e bolsistas da instituição foram convidados a subir ao palco do Grande Teatro do Sesc Palladium, em Belo Horizonte, para ter uma experiência próxima a dos músicos da orquestra.

Entre as novidades, foi anunciado um projeto com o músico Arthur Andrés, do Uakti, e a gravação de um disco com ritmos brasileiros para “internacionalizar a marca da orquestra”, nas palavras do maestro Toffolo.

A série “Domingos Clássicos” abre a temporada com releituras de 10 dos 13 discos gravados pela orquestra. Outras novidades são os lançamentos dos discos “Valencianas II” e “Beatles II”.

Ao fim da coletiva, os presentes tiveram a oportunidade de ouvir, de olhos fechados, o primeiro single do disco dedicado aos Beatles. Iniciativas de cunho sociocultural, como a Academia Orquestra Ouro Preto e o Núcleo de Apoio a Bandas também foram destacados e seguem firmes em 2020.