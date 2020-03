PM proíbe itens com provocações relativas à Série B no clássico Atlético e Cruzeiro; torcida celeste terá 6 mil ingressos

Galo promete recorrer ao Ministério Público; clube celeste aprova ação

Nesta terça-feira, representantes de Atlético, Cruzeiro, Polícia Militar e Federação Mineira se reuniram para acertar detalhes do clássico deste sábado, às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada do Estadual. O encontro na sede da FMF, no Barro Preto, em Belo Horizonte, definiu que o clube celeste terá carga de 6 mil ingressos (10% do total). Por motivos de segurança, a PM proibiu a torcida atleticana de levar itens de provocação ao rebaixamento do rival à Série B do Campeonato Brasileiro. O Galo é o mandante do jogo.

Na ata da reunião, a Polícia Militar determinou que os torcedores do Atlético não poderão entrar no Mineirão com materiais alusivos à queda do Cruzeiro à Segunda Divisão – como a letra B. Cantos, áudios ou vídeos em referência ao descenço do adversário também foram proibidos pela PM.

“A Policia Militar determina que não sejam executados cânticos e vídeos provocativos no sistema de áudio e vídeo do Mineirão como, determina a proibição de entrada de qualquer artefato que tenha a imagem com a letra B. 0 Atlético não concorda com a proibição da PMMG. A ironia e as manifestações legitimas do torcedor não podem sofrer limitações pelo poder público, o clube espera que o Ministério Público atue para defender a manifestação do torcedor”, diz o artigo 33 registrado da ata.

Os representantes do Galo não se pronunciaram à imprensa após o encontro. No entanto, em postagem no Twitter, o vice-presidente alvinegro, Lásaro Cândido da Cunha, considerou a medida da PM como ‘censura’ e ‘ilegal’. Ele reforçou a intenção do clube de recorrer ao Ministério Público para reverter a proibição.

“A PM proibiu o torcedor do Atlético de portar no jogo de sábado qualquer ‘artefato’ que tenha a imagem da ‘letra B’. Trata-se de proibição ilegal. O Atlético vai oficiar para que o Ministério Público tome as medidas legais urgentes para impedir essa censura absurda”, publicou o dirigente, que não esteve com Pedro Magalhães (marketing), Marcelo Machado (jurídico) e Lucas Couto (operação de estádios) na reunião.

Um dos representantes do Cruzeiro na reunião, Benecy Queiroz aprovou a proibição e parabenizou a Polícia Militar pela medida de segurança. “É uma questão de segurança. Como é responsável pela segurança, a PM determinou isso. Temos de parabenizar a ação da PM para que todos tenham segurança para ver um grande espetáculo no estádio”, declarou o superintendente administrativo do clube celeste, que compareceu ao lado de Aritóteles Loureiro (TI), Leonardo Meira e Mário Lana (encarregados de operação de estádios).

Ingressos

A carga total de ingressos para o clássico é de 60 mil ingressos. O Cruzeiro precisa pagar o valor relativo a 10% dos bilhetes até 24h após a reunião. O Galo tem o mesmo prazo para repassar as entradas.

O acesso dos cruzeirenses ao jogo será pela rampa de integração do Mineirinho com o estádio. A torcida celeste ficará nos setores superior roxo (portões B, 310, 311 e 312), superior amarelo (portões 313 e 314) e inferior Amarelo (portões 112, 113 e 114). Inicialmente, a venda será para os torcedores de sócios.

Pavilhão Independente e Máfia Azul fora

A entrada de torcidas organizadas do Cruzeiro, Pavilhão e Máfia Azul continua proibida, por medida educativa da Polícia Militar. As demais organizadas de ambos os clubes não poderão portar bandeiras, faixas e instrumentos.

Camarotes e Raposão

Nos camarotes, torcedores não poderão usar camisa do Cruzeiro ou de outros clubes das Séries A e B. A Minas Arena, no entanto, diz que não adotará a medida. O Galo ainda disponibilizará ao rival dois camarotes, com 18 lugares cada, além de 100 lugares no setor roxo superior.

Veja outras medidas para o clássico

– Está proibida a entrada de mastros, bandeiras, faixas e instrumentos de todas as torcidas organizadas de Atlético e Cruzeiro. O motivo é a ausência de apresentação do Cadastro organizado das T.Os.

– Torcidas Organizadas do Atlético autorizadas a entrarem no estádio: GDR Alvinegra, Força 13, Dragões da FAO, Fúria Alvinegra, Movimento 105 Minutos, Velha Brigada, Galo Metal, Camisa 13 e Galoucura.

– Torcidas Organizadas do Cruzeiro autorizadas a entrarem no estádio: Rapozama, China Azul, NAV, Geral Celeste, Torcida Jovem e Mancha Azul.

– Devido ao banimento por parte do MP, as organizadas Máfia Azul e Pavilhão seguem impedidas de entrarem em estádios nas partidas do Cruzeiro. Além disso, elas não podem ocupar um raio de 5km de proximidade do Mineirão; também é proibida a entrada com qualquer objeto que identifique uma dessas torcidas, tanto no estádio quanto no raio de 5km.