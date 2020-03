Novo Fiat 500 elétrico vaza na web; modelo será lançado no Brasil ainda em 2020

Com lançamento no Brasil previsto para o fim deste ano, vazaram na internet as primeiras fotos do novo Fiat 500e, a versão elétrica do subcompacto da Fiat Chrysler.

O modelo será oficialmente revelado nesta terça-feira (3) e seria uma das estrelas da FCA no Salão de Genebra, na Suíça, previsto para começar na próxima quinta-feira. O evento acabou sendo cancelado pela organização por conta da epidemia do coronavírus.

Nenhuma informação técnica sobre o Fiat 500e foi antecipada, mas pelas imagens dá para notar que o carrinho traz um novo visual retrô, com itens mais modernos que o da atual geração do carrinho como, por exemplo, os faróis e lanternas em LED. A dianteira ostenta o logotipo “500” no lugar onde seria a grade frontal.

O interior segue minimalista e vem equipado com volante de dois raios apenas e uma nova central multimídia, com tela widescreen. O câmbio é acionado por botões.

O novo Fiat 500e vai desembarcar no Brasil importado da Europa no segundo semestre, provavelmente no fim do ano. Como carro de nicho, a de se esperar um preço salgado, acima dos R$ 100 mil certamente.