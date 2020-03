Com média alta de gols, 1ª Copa Soccer 7 teve sequência no final de semana

Teve prosseguimento no último domingo, 1º de março, a 1ª Copa Soccer 7, com a realização da segunda rodada da primeira fase. O torneio reúne 16 equipes de várias regiões de Sete Lagoas. Todas as partidas são disputadas no espaço da Soccer Sport Center, na avenida Vila Lobos, região central da cidade. O local oferece uma excelente estrutura para atletas, comissões técnicas e torcedores em geral, além de área para confraternização, após as partidas.

Ao todo, 18 equipes participam do torneio, sendo que 16 delas seguirão para a fase eliminatória, após a disputa de 03 rodadas. Resta apenas uma rodada para o encerramento da primeira fase e as vagas serão definidas pelo índice técnico, de tal forma que, a partir da etapa eliminatória, o 1º colocado enfrentará o 16º, o 2º jogará contra o 15º, 0 3º pegará o 14º e assim por diante.

Uma premiação especial foi preparada para esta primeira edição: Além de troféus e medalhas, os primeiros colocados receberão uma quantia em dinheiro, sendo R$ 3.000,00 para o time campeão, R$ 1.500,00 para o vice-campeão e R$ 750,00 para o terceiro colocado.

Nos 09 jogos da segunda rodada foram assinalados 67 gols, gerando uma média de 7,45 gols por confronto. O alto número de gols parece já ser uma marca registrada da competição. Na rodada inaugural foram anotados 74 gols, propiciando uma ótima média de 8,22 gols por partida.

Após duas rodadas e 18 jogos realizados, 141 tentos foram marcados, fixando a média geral do torneio em 7,83 gols por partida.

O destaque da rodada foi Márcio Roberto, o Mumu, da equipe Garimpo City, que tem sido impecável no sistema defensivo de sua equipe. Já o artilheiro da rodada foi Fernandinho, do Inimigos do Estado, com 03 gols.

Seguem os resultados da segunda rodada:

Desbravadores 06 x 01 Galácticos

Grêmio 05 x 04 Dallas Palermo

Garimpo City 05 x 01 Águia

ADA 05 x 01 Saideira

Inimigos do Estado 08 x 03 Novatos

Resenha 10 x 03 Noturno

Pro Álcool 03 x 03 Juventus

Família 3F 02 x 02 Kamaradas

Hemps 03 x 02 MBI

No próximo domingo, dia 08 de março, será realizada a terceira e última rodada da primeira fase com os seguintes confrontos:

Campo 01:

09::00 – Pró Álcool x Noturno

10:00 – Resenha x Grêmio

11:00 – Família 3F x Juventus

Campo 02:

10:20 – Garimpo City x Novatos

11:20 – MBI x Inimigos do Estado

12:20 – Águia x Dallas Palermo

Campo 03:

10:40 – Desbravadores x Saideira

11:40 – ADA x Kamaradas

12:40 – Galácticos x Hemps

A cada rodada o site www.portalsete.com.br, pertencente à Rede Eldorado de Comunicação, vai publicar fotos, informações, curiosidades e novidades do campeonato. Não percam!