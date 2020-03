Hospital Nossa Senhora das Graças comemora 140 anos, no próximo sábado

O HNSG é o sétimo maior prestador de serviços para o SUS de Minas Gerais

No sábado, 7, o hospital Nossa Senhora das Graças comemora 140 anos. A data será comemorada no Colégio Franciscano Regina Pacis, a partir das 16h, com celebração de missa, seguida de homenagens, confraternização, e às 19h acompanhamento do sorteio de lote no Residencial Veredas pela ação entre amigos “De mãos dadas pela vida” e encerramento. O hospital é mantido pela Irmandade de Nossa Senhora das Graças, da Diocese de Sete Lagoas, da Igreja Católica, sendo seu atual bispo Dom Aloísio Jorge Pena Vitral.

A história do Hospital Nossa Senhora das Graças iniciou em 1953 . O Hospital foi fundado pela Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, idealizado pela Ir. Estanislava Perz.

O seu objetivo inicial era prestar atendimento de saúde às Irmãs e aos pobres e servir como campo de estágio às alunas da Escola de Enfermagem. O seu nome foi escolhido em homenagem a Nossa Senhora das Graças, sua guardiã. Hospital Nossa Senhora das Graças, na década de 50

O HNSG atende pelo SUS para a Alta e Média complexidade hospitalar, tem CTI Adulto, UTI Neonatal, Centro Cirúrgico, Hemodiálise, Oncologia, Pediatria, Pronto- Atendimento, Unidade de Internação Adulto e a Maternidade “Odete Valadares,”, a única da região que atende uma média de 1.300 consultas e 190 partos normais por mês, sendo 90% SUS e 10% Convênios.

Fotos: Hemodiálise, UTI Neonatal, Bloco Cirúrgico e Oncologia são alguns dos serviços prestados pelo H.N.S.G