Ana Maria Braga volta ao ‘Mais Você’ ao som de ‘I Feel Good’

Ao som de I Feel Good, de James Brown,(em tradução livre: “Eu me sinto bem”), Ana Maria Braga voltou ao comando do ‘Mais Você’ nesta segunda-feira (2), na companhia de Louro José. A apresentadora estava afastada da atração desde o fim de janeiro para tratar um câncer de pulmão.

A loira agradeceu o carinho dos fãs, colegas e da equipe do programa e contou que está fazendo imunoterapia e que já teve redução de 50% do tumor. “Eu tô indo muito bem, comemorou. Ana Maria disse ainda que vai passar por mais duas sessões – uma de quimioterapia e outra de imunoterapia. “Peço paciência para vocês porque posso me ausentar um ou dois dias”, disse.

A apresentadora havia antecipado as férias, marcadas para 7 de fevereiro, para cuidar da saúde. Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini assumiram a atração durante o período.

Durante o descanso, Ana Maria Braga se casou com o francês Johnny Lucet em uma cerimônia íntima.

Na ocasião, o programa exibiu imagens exclusivas do casamento civil, que foi realizado na casa da apresentadora, em São Paulo.

A volta da apresentadora foi comemorada na internet e o assunto é um dos mais comentados do Twitter.