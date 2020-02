América recebe Tombense em duelo de líderes pelo Mineiro

Um duelo de líderes na Arena Independência que vale a ponta do Campeonato Mineiro e confronta as melhores campanhas do Estadual até aqui. Esse é o roteiro do jogo entre América e Tombense neste sábado (29), às 16h, pela sétima rodada da competição. Ambos com 14 pontos, os times encaram a partida como a chance de abrir uma gordurinha na reta final da primeira fase. Ainda, estarão frente a frente o melhor ataque (América) contra a melhor defesa (Tombense) do campeonato.

O América, segundo colocado, vem mais descansado para o jogo. A última vez que o time de Lisca entrou em campo foi no dia 17 de fevereiro, antes da pausa para o Carnaval. Passada a folia, chegou a hora de retomar os compromissos dentro das quatro linhas, especialmente para buscar a liderança mais uma vez. A diferença do Coelho para o líder Tombense está no saldo de gols: 7 contra 9.