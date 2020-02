Diocese de Sete Lagoas divulga comunicado com orientações acerca do “Coronavírus”

A Diocese de Sete lagoas, preocupada com a proliferação do CORONAVÍRUS, vem emitir um comunicado solicitando aos presbíteros e a todo povo de Deus, um cuidado especial principalmente durante as celebrações eucarísticas.

Para combater a disseminação desta ameaça à saúde, principalmente aos idosos e enfermos, recomenda-se mudanças nos modos de saudações, tais como como: evitar dar as mãos ao rezar, suspensão do abraço da paz e a recomendação da comunhão nas mãos dos fiéis.

Leia o comunicado na íntegra:

Diocese de Sete Lagoas