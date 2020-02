Polícia Militar divulga balanço de ocorrências e faz comparação entre os dois últimos Carnavais

A Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG, informa o balanço das ocorrências, ações e operações durante a folia de Carnaval realizada no período de 21 a 25 Fevereiro 2020, na Décima Nona Região da Polícia Militar – 19ª RPM, comparadas com o mesmo período do ano passado (01 a 05 março – Carnaval 2019).

A Décima Nona Região de Polícia Militar atuou em diversas ações e operações nos 16 municípios sob sua responsabilidade, sendo que em 15 destes, ocorreram apresentações de vários shows de bandas artísticas, atraindo grande público de moradores e turistas.

Foram empregados cerca de 300 policiais em cada dia, para garantir a tranquilidade e segurança dos foliões e da população em geral. Além disso, durante todo o Carnaval foram realizadas 438 operações policiais preventivas e repressivas. O número de ocorrências registradas reduziu 13,63% quando comparadas ao Carnaval 2019.

Neste mesmo contexto, houve redução de aproximadamente 5% no número de roubos consumados, de 28% nos números de furtos tentados e consumados, 50% no número de celulares furtados, 15% no número de agressões e 31% no número de acidentes de trânsito nas rodovias estaduais. O teste do etilômetro foi realizado 102 vezes.

O número de celulares recuperados aumentou 50%. Foram abordadas 1475 pessoas e 1229 veículos e houve a prisão de 138 pessoas durante o período de Carnaval. 02 armas de fogo e 04 armas brancas foram apreendidas.

Assessoria Organizacional/PM