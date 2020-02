Acidente na BR-040, no sentido Sete Lagoas, provoca uma morte

Na manhã desta sexta-feira (28), um acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus foi registrado em uma pista marginal da BR-040, na altura do km 527, em Contagem, nas proximidades do Ceasa, no sentido Sete Lagoas.

De acordo com informações da Via 040, concessionária que administra o trecho da rodovia, o acidente entre os veículos provocou a morte de um dos ocupantes do carro, que veio a ficar preso debaixo do ônibus. Os passageiros do coletivo, no entanto, não se feriram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu no local da ocorrência, onde atua no resgate dos envolvidos no acidente. Ainda segundo informações, mais duas pessoas estariam presas às ferragens.

Veja o vídeo: