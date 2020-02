Guarda Municipal faz balanço de importantes ações nos primeiros meses do ano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas atua em diversas frentes para oferecer segurança e apoio ao cidadão. Nos dois primeiros meses de 2020, várias atividades foram realizadas neste sentido.

A GCM foi importante durante o período de maior intensidade de chuvas na cidade, no fim de janeiro. Somente entre os dias 22 e 27 deste mês, foram realizadas 20 atuações em casos de emergências e intervenções pontuais. A maioria dessas ocorrências envolveu risco de quedas parciais e desabamentos, surgimento de crateras e buracos em vias, e trincas e rachaduras em edificações com vazamentos e infiltrações. “A Guarda ainda realizou operações de bloqueio de vias localizadas em áreas sob risco de alagamento e auxiliou nos trabalhos das equipes de obras e seu maquinário”, explica o Comandante da GCM, Sérgio Andrade.

DURANTE O CARNAVAL

No período carnavalesco, a Guarda Municipal esteve presente no Parque Náutico do Boa Vista, em todos os dias do evento que reuniu milhares de foliões, garantindo a segurança do cidadão e preservando o patrimônio público. Os coordenadores de equipe e o Comando da Guarda coordenaram os trabalhos.

MOTO RECUPERADA

Já na manhã desta quinta-feira, 27, durante patrulhamento preventivo, a GCM encontrou uma moto preta de placa com as iniciais HCO abandonada no loteamento novo do bairro Belo Vale, Quadra 04. Após levantamento, foi constatado que o veículo era produto de furto. Em seguida, a Polícia Civil esteve no local e foram tomadas as providências legais.

Renato Alexandre

Assessoria de Comunicação Social

Prefeitura de Sete Lagoas