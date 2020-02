7 dicas essenciais para ter um website profissional

Ter um website profissional na internet é o mínimo para uma empresa começar a aparecer, mas definitivamente não é o bastante. Existem empresas que precisam de diversos consultores e representantes comerciais nas ruas enquanto outras obtém novos clientes quase que “magicamente” via internet. Mas como isso é possível?

Com um website bem desenvolvido e pensado com foco nos resultados, claro. Neste artigo veremos 7 dicas para ter um website profissional e fazer seu WebSite trazer bons resultados.

1 – Deixe seu menu organizado

As informações do website profissional devem estar bem acessíveis, se possível de qualquer lugar. Do ponto de vista da ergonomia, quando um usuário precisa clicar no botão “voltar” do navegador para acessar outra página, algo está errado. O ideal é que seu visitante possa ir de qualquer lugar para qualquer lugar em seu website profissional com apenas 1 clique.

Use um menu bem organizado, com sub-menus e categorias.

Há basicamente 2 tipos de usuários na internet, os que lêem tudo antes de clicar (minoria) e os que clicam em tudo antes de ler (esmagadora maioria). Deixar as informações acessíveis de forma rápida garantirá que seus visitantes encontrem exatamente o que procurem evitando que vão embora sem navegar (taxa de rejeição).

2 – Deixe o telefone bem visível

Foi-se o tempo em passavam na nossa porta todo ano para trocar a lista telefônica. A famosa lista “páginas amarelas” acabou ficando em um passado distante, dando lugar à internet. Quando alguém quer saber o telefone de sua empresa, ele recorre na maioria das vezes à internet. Deixar o telefone visível, logo na primeira página (se possível em todas) vai facilitar para seus visitantes.

Outro detalhe é que, não exibir um telefone (ou tentar esconder ele de todas as formas) passa a idéia de amadorismo e de que sua empresa é doméstica. Tentar manter relacionamento com seus clientes apenas por e-mail pode ser um tiro no pé.

3 – Tenha um blog

Mesmo que você não entenda nada de SEO (otimização de motores de busca), se começar a escrever com frequência artigos em seu website profissional, inevitavelmente irá começar a aparecer mais, atraindo mais clientes em potencial. Um artigo leva diversas palavras-chave no seu conteúdo e é muito mais relevante para o Google do que uma mera página vendendo o seu produto. Além do mais, a seção de artigos/blog é perfeita para fazer o próximo item da lista.

4. Torne seu site profissional relevante e faça SEO

Você já parou para se perguntar por que alguns sites aparecem melhor posicionados nas buscas e outros não? De nada adianta ter um site excelente e não ser encontrado. É fundamental otimizar seus artigos para os buscadores, atraindo mais visitantes. Seguem algumas dicas rápidas de como fazer isso:

Defina uma palavra-chave que será otimizada no artigo. Dê preferência a palavras compostas e específicas, as garanta que sejam bem buscadas (ex: prefira “floricultura no ipiranga” ao invés de “venda de flores”) Crie um texto agradável de se ler, deixando sempre um resumo do mesmo no começo, de forma que, ao ler o primeiro parágrafo, o visitante já tenha uma excelente visão do que está por vir; Garanta que a palavra-chave escolhida apareça no primeiro parágrafo do texto; Divida seu texto em pelo menos 3 partes, criando um título (h1), segundo título (h2) e terceiro título (h3) todos contendo a palavra-chave; Em algum lugar do seu texto, permita que a palavra-chave apareça em negrito e, em outro lugar, em itálico; Insira pelo menos uma imagem com título e tag “alt” contendo a palavra-chave; Insira um link no seu texto para outro conteúdo do seu próprio website profissional (ex: veja também, solicite um orçamento, etc); Permita que a palavra-chave apareça diversas vezes no seu texto, mas cuidado para não exagerar. O ideal é que cerca de 3 a 5% das palavras do artigo sejam a palavra-chave (ex: se seu artigo tiver 500 palavras, a palavra-chave deve aparecer de 15 a 25 vezes (não mais nem menos). Só tome cuidado para não parecer repetitivo; Não seja breve demais, nem de menos. Recomenda-se no mínimo 300 palavras. Se você se empolga escrevendo e acaba digitando milhares de palavras, divida seu artigo em 2 ou 3 partes, publique gradualmente e incentive seus leitores a voltarem (ex: não perca na próxima semana a segunda parte do artigo). Garanta que ambos artigos tenham links de acesso entre sí.

Se você não tem tempo para isso, não deixe de procurar um profissional para fazer este trabalho. Sites profissionais mais modernos oferecem ferramentas que analisam seu texto em tempo real mostrando quais itens foram otimizados, o que torna muito mais fácil o seu trabalho.

5 – WebSites Profissionais divulgam no Google (AdWords)

Campanhas no Google são uma excelente ferramenta para trazer resultados no curto prazo. Entretanto, muitas pessoas acabam desgostando do AdWords pois mesmo com altos investimentos não obtém o retorno esperado. É preciso parar para estudar um pouco sobre o funcionamento desta ferramenta ou contratar um especialista.

O Google define em seu próprio algoritmo quem ele vai exibir primeiro. Quando você compra uma palavra-chave, você informa quanto está disposto a pagar. O mais lógico que todos pensam é: quem paga mais aparece sempre em cima, certo? Errado!

A ferramenta do Google leva em conta se a palavra-chave comprada é relevante para a página de destino que você quer divulgar, usando os mesmo critérios do SEO, já falado no item anterior. O resultado desta análise gera um índice que é multiplicado pelo lance que você dá na palavra.

Em outras palavras, uma pessoa pode obter a primeira colocação por uma palavra-chave pagando apenas R$ 1,00 no clique por ter criado uma página relevante como destino, enquanto outra ofereça R$ 1,50 como lance mas mesmo assim caia para segundo ou terceiro lugar.

Seguindo esta lógica, a forma mais correta de criar uma campanha no Google AdWords para sites profissionais é a seguinte:

Identificar palavra-chave que sejam realmente relevantes para a sua empresa; Selecionar as palavra-chave com maior quantidade de buscas por mês, porém ao mesmo tempo com menor concorrência (evitando o desperdício de orçamento). Não tente comprar itens como “flores” ou “floricultura”, mas sim termos mais específicos como “floricultura na zona leste”; Exiba seus anúncios apenas nas áreas atendidas. Se você só atende em São Paulo, não adianta exibir anúncios no Acre; Crie vários grupos de palavras com anúncios específicos para cada caso. Se você vende flores, doces e balas, crie um grupo de palavras só sobre flores, com anúncios falando apenas de flores e aponte para uma página falando apenas de flores. O mesmo para doces e balas. Não adianta inserir centenas de palavras para anúncios genéricos e soltar este pessoal na sua página inicial; Crie landing pages otimizadas. Landing Pages (ou páginas de aterrissagem) são pequenas páginas de destino do anúncio. Otimize-as de forma a atrair seus compradores de forma rápida e direta, e deixe seus contatos bem visíveis. Seguindo o item anterior, crie uma página só para vender flores, uma só para chocolates e outra só para doces. As landing pages devem ser curtas e diretas, incentivando ao máximo o visitante a entrar em contato com você (seja por formulário, e-mail ou telefonema); Ao conseguir um contato, salve os dados da pessoa na sua lista de leads. Guarde o nome, telefone e e-mail e inicie um relacionamento. Quem não finalizar a compra hoje pode estar interessado amanhã.

6 – Use e abuse das redes sociais

Redes Sociais podem garantir um marketing de excelente qualidade para você. Deixe botões para que os visitantes interajam com o seu site (curtam, compartilhem, comentem, etc). Restrinja apenas os comentários do site nas páginas institucionais para evitar trolls e concorrentes que querem comentar apenas para te atrapalhar.

Tenha uma fanpage, crie um vínculo com seu público e sempre divulgue nela os novos artigos. Não use a fanpage apenas para fazer propaganda. O ideal é colocar conteúdo de interesse para o seu potencial cliente, mostrando a ele que sua empresa é entendedora do assunto e antenada com as novas tecnologias do mercado. Quando ele precisar de algo que você oferece, ele vai lembrar de sua empresa.

Ficar colocando apenas anúncios de seus produtos e serviços nas redes sociais pode ser um tiro no pé. Se seu seguidor não interage com nenhuma publicação sua, ele automaticamente para de receber suas atualizações em sua linha do tempo (algoritmo do próprio facebook) e nem lembra mais da sua existência.

7 – Esse tal de design

Design, embora uma palavra já abrasileirada, se traduz para o português literalmente como Projeto. Um designer profissional deve criar um projeto completo para o seu Web Site pensando sempre na melhor forma de impacto. Não pense em contratar o sobrinho para este trabalho, ou usar uma destas ferramentas gratuitas disponíveis pois você jamais obterá o mesmo resultado.

A formação de um designer leva em conta diversos conhecimentos como teoria da cor, gestalt, psicologia da forma, sintaxe visual bi e tridimensional, tipologia, e muito mais. Se seu site não tiver um aspecto profissional, não adianta fazer milhares de pessoas o acessarem pois o máximo que vai conseguir serão clientes que procuram algo amador. Para conquistar os melhores clientes é preciso demonstrar profissionalismo.

