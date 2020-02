Saúde irá antecipar vacinação contra gripe para 23 de março

Vacina não previne contra o coronavírus. No entanto, autoridades do Ministério avaliam que a imunização facilita diagnóstico para separar casos

O Ministério da Saúde irá anunciar a antecipação da campanha de vacinação contra gripe para o dia 23 de março.

A informação será dada durante coletiva de imprensa, marcada para 17h desta quinta-feira (27). No ano passado, a mesma campanha teve início no dia 10 de abril.

A vacina contra gripe não previne contra o coronavírus. No entanto, as autoridades avaliam que a imunização facilita o diagnóstico para separar os casos quando há sintomas como febre e tosse. A vacina de 2020 oferece cobertura de até 90% para as variações de vírus em circulação.

Dias atrás, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou a intenção de antecipar a campanha de vacinação. “Se tivermos como antecipar, podemos começar pelo Rio Grande do Sul. O inverno chega um mês antes no sul do Brasil”, disse.