Empresa que coleta lixo e secretários prestam esclarecimentos na Câmara, em Reunião Especial

Representantes da empresa Litucera, responsável pela coleta de resíduos sólidos de Sete Lagoas, são aguardados na Câmara Municipal, nessa sexta-feira (28). A Reunião Especial objetiva esclarecer diversas situações. O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fabrício Nascimento, também é aguardado para atender a Requerimento do vereador Milton Martins (PSC). Responsáveis pela Assistência Social do município também são esperados. A sessão tem início marcado para 15h com transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 46.2.

O parlamentar espera que sejam apresentados esclarecimentos sobre a contratação da Litucera, a mudança de horários das coletas bem como as propostas da empresa para o Município. Um dos pontos que será abordado é a denúncia de moradores que de que a empresa estaria degradando o meio ambiente deixando chorume escorrer pela estrada que liga Sete Lagoas à Estiva.

Ainda de acordo com o Requerimento do vereador onde solicita a sessão, os caminhões de coleta de lixo estariam deixando rastro de chorume nas ruas causando mau cheiro nas portas das residências. Além disso, no aterro sanitário, o chorume estaria se deslocando para área de preservação ambiental. Estas são algumas das motivações do vereador.

Outra situação também será debatida durante o encontro. Gestores da secretaria de Assistência Social são aguardados para falar sobre a contratação da empresa Solaris. De acordo com Milton Martins foi denunciado, “numa reunião com a presença do prefeito, na comunidade Lagoa Grande, que até o final de janeiro de 2020 nada estava sendo feito, que a empresa não prestou nenhum serviço e que ela pode estar recebendo sem trabalhar”.

Ascom/Câmara Municipal