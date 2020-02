Dupla é presa no Espírito Santo após matar mineira nos Estados Unidos

Foram presos no último sábado (22), no Espírito Santo, dois homens acusados do assassinato da mineira Ana Paula Braga, de 23 anos, no último dia 30 de janeiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Após o crime, a dupla protagonizou uma fuga cinematográfica.

Ana Paula era da cidade de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte e estava desaparecida desde o mês passado. Ela trabalhava na cidade americana como entregadora de aplicativo. A vítima foi estrangulada com um fio e seu corpo ainda não foi encontrado pela polícia americana que também não sabe as motivações para o crime.

De acordo com a Polícia Federal (PF), após o assassinato os suspeitos fugiram no carro da vítima, carregando o corpo dela em uma viagem de duas horas, até abandoná-lo na cidade californiana de Hot Springs. Ainda no automóvel da vítima, viajaram ao Estado de Oklahoma, e mais tarde, de ônibus, para o Texas. A fuga ainda contou com uma travessia terrestre para o México, de onde, a partir da capital, Cidade do México, tomaram um avião para o Rio de Janeiro.

“Durante todo esse tempo, a dupla pressionou e extorquiu, tanto os próprios familiares quanto parentes da vítima, com o intuito de obtenção de recursos que os ajudassem na fuga’, escreveu a PF. O órgão, ao saber do crime, passou a monitorar os suspeitos.

“Enquanto a PF seguia no encalço dos fugitivos, a LAPD (Los Angeles Police Department) investigava as circunstâncias do crime e da fuga, nos Estados Unidos. Os contatos entre as agências eram feitos mediante a participação ativa do Serviço de Segurança Diplomática do Consulado Americano no Rio de Janeiro e da Adidância da Polícia Federal em Washington”, explicou a PF.

Com a confirmação de que os alvos se encontravam em Cariacica, no Espírito Santo, montou-se uma grande operação para capturá-los. Com o empenho da Promotoria de Justiça, o Poder Judiciário decretou a prisão temporária dos fugitivos, que foram presos e já estão à disposição da justiça.