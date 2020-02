Roubada e estuprada em Sete Lagoas; vítima tem 57 anos

Uma mulher de 57 anos (V.S.A.) teve dinheiro roubado e foi estuprada na madrugada desta quinta-feira (27), no bairro São Geraldo em Sete Lagoas.

De acordo com boletim de ocorrência, dois homens que estavam na boate da vítima a seguiram, sem que ela notasse, quando estava indo para casa.

Próximo a casa de V., os autores simularam estarem armados, colocando as mãos sob a blusa, e a empurraram para dentro de um Fiat Palio de cor cinza.

Durante o trajeto, os autores ameaçaram a vítima, exigindo que ela digitasse a senha e fizesse uma compra no valor aproximado de R$ 8 mil em uma máquina de cartão que estava com eles. V. não soube dizer o valor exato da compra.

Após isso, a vítima foi estuprada em um matagal. Em seguida eles retornaram à boate e roubaram uma TV de 42 polegadas e cerca de R$ 1 mil que estava no caixa, além do celular e do cartão de crédito. V. foi abandonada na Rua G3, bairro Santa Felicidade.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal, onde foram feitos exames e foi constatado o estupro. Os autores não foram localizados.