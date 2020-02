Bruna Marquezine canta com Emma Roberts em campanha de perfume; veja o vídeo

A atriz Bruna Marquezine, 24, é uma das protagonistas de uma campanha publicitária internacional. A brasileira aparece nua no chuveiro e cantando em novo vídeo que promove o perfume Alive da marca Hugo Boss. A atriz Emma Roberts, estrela de “American Horror Story” é outra estrela da grife com Laura Harrier e Chloe Bennet.

No vídeo, as atrizes aparecem em cenas separadas, todas cantando “What’s up” do grupo 4 Non Blondes. O sucesso dos anos 1990 foi relembrado em uma das cenas da série “Sense8”, da Netflix, em que todos os personagens sensitivos pareciam estar conectados pela mesma música.