Escola de samba desfilou o enredo “Viradouro de alma lavada”, que falava sobre as Ganhadeiras de Itapuã

A escola de samba Unidos do Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2020. Na Sapucaí, a agremiação desfilou o enredo ‘Viradouro de alma lavada’, contando a história das Ganhadeiras de Itapuã, na Bahia.

O Tempo