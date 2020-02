Em viagem à Itália, Maisa Silva desmente boato sobre coronavírus

Maisa Silva, atriz e apresentadora do SBT, usou suas redes sociais para reclamar após ter sido alvo de fake news em relação ao coronavírus. Atualmente, Maisa está em viagem à Itália, país europeu que já teve 12 mortes confirmadas por conta da doença.

“Todo mundo já sabe que eu estou na Itália e está rolando coronavírus, assim como em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, que confirmaram um senhor com o vírus. Não tem mais o que eu falar sobre isso, eu tenho acesso a nada [risos]. Obrigada”, afirmou.

Em outro momento, Maisa Silva pediu para que seus fãs ajudassem a divulgar que ela não está doente, reclamando de um site que postou uma matéria que dava a entender isso: “Quando eu chegar em casa, tomarei providências. Cadê a responsabilidade?”

“Conto com a ajuda de vocês para espalhar que eu não estou doente. Já não basta o tanto de gente mandando coisas horríveis sobre isso para mim, por favor, parem!”, prosseguiu.