Sete-lagoano de 16 anos assina contrato de três anos com o Corinthians

O adolescente João Pedro de Souza, 16 anos, de Sete Lagoas, é o mais novo atleta a fazer parte do elenco do Corinthians. O contrato entre o sete-lagoano e o time paulista foi assinado na última quinta-feira (20).

De acordo com informações, o adolescente, que já jogou nas categorias de base do Cruzeiro e do Desportivo Brasil, passa a fazer parte do Corinthians pelos próximos três anos. O valor pago pelo time foi de R$ 150 mil, referente a 80% dos direitos do atleta. Os outros 20% pertencem ao clube Porto Feliz.

O atleta, que joga na posição de zagueiro, teve passagens pelas escolas de futebol do Democrata e do Náutico.