Um a cada três motoristas não sabe usar tecnologia presente no próprio carro

Pesquisa feita no Reino Unido constata que 35% dos donos de veículos no país não dominam a utilização de recursos da central multimídia, por exemplo

Pesquisa divulgada nesta semana, no Reino Unido, revelou que um a cada três motoristas (35%) não sabem como utilizar corretamente todas as tecnologias presentes em seus próprios veículos, tais como a central multimídia e o piloto automático.

Do grupo, 20% dos motoristas afirmaram usar menos da metade de todos os recursos que o carro oferece. E pasmem, 10% deles disseram que sabem pôr para funcionar apenas uma tecnologia, e dirigem o carro assim, sem “fuçar” em mais nada.

Entre os entrevistados, a maioria dos motoristas (71%) justificou não dominar as tecnologias do próprio carro por não terem recebido explicações suficientes durante a compra do veículo, ainda na concessionária.

Ainda conforme o estudo britânico, um quarto dos condutores (25%) não sabia nem sequer informar quais eram as tecnologias presentes no próprio automóvel, além de desconhecem novos termos automotivos como “híbrido leve” e siglas como ESP (controle de estabilidade) e outras.