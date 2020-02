Bebê chega morto a hospital em Poços de Caldas, e pai da criança é preso

A mãe da criança, de 17 anos, e uma vizinha de 15 anos, que cuidava do neném, também foram chamadas para prestar depoimento

A morte de um bebê de três meses nesta quarta-feira (26) em Poços de Caldas, no Sul de Minas, é investigada pela Polícia Civil. O pai do menino foi preso e encaminhado para o presídio. A mãe da criança, de 17 anos, e uma vizinha de 15 anos, que cuidava do neném também foram chamadas para prestar depoimento.

A Polícia Militar foi acionada pela Santa Casa da cidade por volta de 7h30min desta quarta após ser acionada pelos médicos do hospital que disseram que o menino chegou ao hospital por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), já sem os sinais vitais.

