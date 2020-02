Cruzeiro volta de folga após Carnaval; Moreno faz primeiro treino com grupo completo

Com retorno aos trabalhos, equipe terá ‘semana livre’ para preparação

Depois do treinamento no último sábado, os jogadores do Cruzeiro curtiram dois dias de folga neste Carnaval e, nesta terça-feira, se reapresentaram na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O elenco comandado pelo técnico Adilson Batista terá pela frente uma semana livre de preparação para um período de três jogos decisivos, pelo Campeonato Mineiro e pela Copa do Brasil, no espaço de seis dias a partir de domingo.

A novidade na atividade desta terça-feira foi a presença em campo do atacante boliviano Marcelo Moreno, que conseguiu treinar pela primeira vez com todos os companheiros. Apresentado na semana passada, ele só havia treinado com os reservas, já que os titulares tinham jogado contra o Tombense, em Tombos, na última quinta – derrota por 2 a 0.

No sábado, antes da folga geral, Marcelo Moreno marcou dois gols e deu uma assistência na atividade. Há uma expectativa para o jogador atuar neste domingo contra o Uberlândia, às 16h, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Isso porque o clube mineiro aguarda a publicação do nome do atleta no BID (Boletim Informativo Diário) já nesta quinta-feira.

“Foi fundamental essa pareada porque a gente veio de uma rotina bem forte ultimamente, com três viagens desgastantes. Depois desses dois dias de descanso, vamos pegar firme nessa sequência e voltar às vitórias. Temos tudo para melhorar e vamos melhorar”, disse o lateral-esquerdo João Lucas, em entrevista coletiva nesta terça-feira, na Toca da Raposa II, que elogiou o trabalho de Adilson Batista até agora.

“Temos uma expectativa muito boa, é questão de tempo, de trabalho, para nosso time encorpar. O Adilson (Batista) nos dá muita confiança e o trabalho dele está sendo bem feito. É confiança nele e no nosso grupo e tenho certeza de que nosso time vai melhorar e encaixar”, completou.

O Cruzeiro é o quinto colocado no Estadual com 11 pontos, hoje fora da zona de classificação às semifinais, e não vence há três rodadas. Depois do duelo contra o Uberlândia, jogará contra o Boa, em Varginha (MG), no dia 4, pela segunda fase da Copa do Brasil, e encarará o clássico contra o Atlético, três dias depois, como visitante, no Mineirão.

Superesportes