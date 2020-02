Duas mulheres são vítimas de assalto cometido por adolescentes em Sete Lagoas

Na madrugada desse domingo (23), duas mulheres, identificadas como R. C. (21) e P. C. S. (20), foram vítimas de assalto em Sete Lagoas. O crime aconteceu na Rua Paraná, na altura do bairro Boa Vista.

De acordo com informações, os adolescentes, de nomes P. H. M. G. (16) e S. A. P. C. (17), surpreenderam as mulheres e efetuam o roubo dos aparelhos celulares levados por elas. Os menores estavam armados no momento do crime.

Após cometerem o roubo, os adolescentes fugiram do local e embarcaram em um coletivo. No entanto, posteriormente, ambos foram localizados ainda no veículo.

Em trabalho de revista, os policiais militares encontraram em uma bolsa, colocada debaixo de um dos assentos do ônibus, na qual estavam guardados uma arma de fogo e dois aparelhos de celular. Um deles, segundo informações, era fruto do roubo.

Diante da constatação de crime, os dois adolescentes, após terem sido reconhecidos pelas vítimas, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.