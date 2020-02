Banhistas são arrastados pelo mar durante ressaca no litoral de SP; vídeo

Mar avançou na tarde de domingo (23) e assustou banhistas. Previsão é que maré continue alta nesta segunda-feira (24), mas deve diminuir ao longo do dia.

A maré subiu e uma forte ressaca atingiu as praias do litoral de São Paulo na tarde de domingo (23). Um vídeo mostra o momento em que o mar em uma praia de Guarujá invade a faixa de areia e arrasta cadeiras, guarda-sóis e, até mesmo, alguns banhistas que aproveitavam o dia ensolarado. A previsão é que a maré continue alta nesta segunda-feira (24).

A previsão para a região já era de maré elevada no domingo, conforme divulgado pelo Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas na Unisanta (NPH-Unisanta), mas o nível do mar aumentou mais do que o esperado.

As imagens foram gravadas por banhistas no meio da tarde, na Praia de Pitangueiras, quando a ressaca atingiu o litoral paulista. O vídeo mostra a força do mar que arrasta cadeiras e, no início, é possível ver que até uma mãe com uma criança no colo é arrastada pelas ondas.

Os banhistas tiram rapidamente seus pertences da areia para evitar que eles sejam levados pela água, mas mesmo assim alguns objetos foram perdidos. No final do vído é possível ver diversas pessoas no mar em busca de seus pertences que foram arrastados pelo mar. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. Litoral norte

Em Ubatuba, no litoral norte do Estado, o mar também avançou na Praia do Tenório e arrastou turistas. Com ressaca e mar grosso, as ondas invadiram a faixa de areia de várias praias e arrastou mesas, cadeiras, barracas e itens de banhistas.

De acordo com a Capitania dos Portos, há dois avisos de ondas altas para a cidade – um deles emitido no domingo com possibilidade de onda de até 3,5 metros. A capitania alerta para que banhistas e marinheiros fiquem alerta aos avisos, que podem ser acompanhados pelo aplicativo Boletim ao Mar, que traz informações em tempo real.

Maré permanece alta

De acordo com a Marinha do Brasil, a previsão de maré alta se mantém nesta segunda-feira (24), mas não deve subir tanto novamente. Durante a madrugada, a maré atingiu 1,78m às 03h10 na Praticagem e 2,01m às 3:30 h na Ilha Barnabé, informações do NPH Unisanta. A tendência é diminuir e a previsão é que volte aos níveis normais na quinta-feira (27).

Por conta disso, a Prefeitura de Santos alerta para possíveis alagamentos na Zona Noroeste. Segundo a Defesa Civil da cidade, com a maré em 1,8 metro já há possibilidade de alagamentos em canais e em algumas áreas da região.

G1