Ingressos para reestreia de Moreno e reencontro com o Mineirão já estão à venda

Os torcedores do Cruzeiro já podem adquirir as entradas para o jogo contra o Uberlândia, que será disputado no próximo domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Mineirão. As vendas iniciaram a partir das 10h desta segunda-feira (24).

O torcedor cruzeirense terá a oportunidade de marcar presença na reestreia de Marcelo Moreno com a camisa do Cruzeiro. O atacante boliviano deverá ter o nome divulgado no BID da CBF quinta (27) ou sexta-feira (28).

O último jogo da Raposa no Gigante da Pampulha foi há 15 dias, no empate em 1 a 1 com o América.

Na sequência, o time comandado pelo técnico Adilson Batista disputou três jogos fora de casa, contra São Raimundo, em Boa Vista-RR, Patrocinense, em Patrocínio, e Tombense, em Tombos.

INGRESSOS – CRUZEIRO X UBERLÂNDIA

Início das vendas – 24/02 (segunda-feira), às 10h

Previsão de público – 20 mil, podendo ser alterado até 16h de sexta-feira (28/02)

Preço:

Roxo Superior – R$ 100

Amarelo Superior – R$ 30

Amarelo Inferior – R$ 30

Vermelho Superior – R$ 50

Vermelho Inferior – R$ 30

Vermelho Inferior Cadeirante – R$ 15

Laranja Superior – fechado

Laranja Inferior – fechado

Setor Visitante (Portão A) – R$ 100

Início das vendas e prioridades:

Palestra / Sangue Azul / Cabuloso e Cruzeiro Eficiente:

Segunda-feira (24/02) às 10h a terça-feira (25/02) às 10h

Cruzeiro Eterno:

Terça-feira (25/02) às 10h a quarta-feira (26/02) às 10h

Cruzeiro Sempre:

Quarta-feira (26/02) às 10h a quinta-feira (27/02) às 10h

O sócio Cruzeiro Sempre terá desconto de 50% na compra de seu ingresso

Reconstrução:

Quinta-feira (27/02) às 10h a sexta-feira (28/02) às 10h

Ingressos extras:

Sócios Cativo, Eterno e Cruzeiro Sempre poderão comprar em seu cartão mais 3 ingressos com o preço cheio

Importante:

Os ingressos devem ser adquiridos todos para o mesmo setor.