TEMPO: Segunda-feira de carnaval tem possibilidade de chuva em Sete Lagoas

Nesta segunda-feira de carnaval, 24, a previsão do tempo indica possibilidade de chuva em Sete Lagoas. No entanto, o sol também pode aparecer no céu durante alguns momentos.

De acordo com informações do site Climatempo, são esperados 10mm de chuva para esta segunda, com chances calculadas em 71% de que o volume seja registrado. As pancadas podem acontecer a qualquer hora do dia. Durante a manhã e tarde o sol pode aparecer, mas encoberto por nuvens.

As temperaturas, influenciadas pelo clima mais molhado, serão amenas na cidade. A máxima prevista para esta segunda é de 27°C. Ela deve ser atingida entre as 13h e 16h. Após esse período, os índices devem apresentar queda e a noite será encerrada com números na casa dos 21°C.