Coluna Tempo Esportivo – 24 de fevereiro de 2020

Terminadas as atividades carnavalescas e de olho na sequência da temporada, Atlético e Cruzeiro terão o primeiro encontro em 2020, no Mineirão. O clássico, válido pela primeira fase do Campeonato Mineiro está marcado para sábado dia 7 de março, às 19 horas. E até lá, os rivais tentarão afastar a crise que vivem com seus camisas 9, no começo desta temporada, contando com o retorno de ídolos recentes das torcidas. Diego Tardelli pelo Galo, e Marcelo Moreno pela Raposa.

Os dois iniciarão a terceira passagem em Belo Horizonte. Diego Tardelli, campeão da Copa Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e bicampeão estadual pelo Galo, tem 34 anos e estava no Grêmio, ano passado. Já Moreno está com 32 e foi campeão brasileiro e do Mineiro pela Raposa. O jogador estava na segunda divisão do futebol chinês.

Tardelli já marcou 110 gols pelo Galo e Moreno assinalou 45 gols pela Raposa. Ambos chegam para tentar encerrar, de vez, a crise dos camisas nove nas duas equipes.

Atualmente, os titulares das posições vêm sendo bastante criticados. No Atlético, Di Santo marcou dois gols na temporada (contra Tupynambás e URT), mas vem sendo muito questionado pela torcida. Já tem torcedor dizendo que o folclórico Márcio Mexerica, que atuou no clube no início dos anos 2000 faria um trabalho melhor do que Di Santo. Até o presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, admitiu não estar satisfeito com o rendimento do jogador.

Ricardo Oliveira, substituto do argentino, também não conseguiu um bom rendimento até o momento. Quando entrou, não balançou as redes. Por isso, a chegada de Tardelli é vista como uma solução para esta posição. No Cruzeiro, não é diferente com Marcelo Moreno.

O atacante boliviano chega para ter a vaga hoje ocupada por Roberson, que também não está correspondendo. O jogador, que veio do Bragantino, ainda não balançou as redes com a camisa do Cruzeiro em cinco partidas que disputou. Em 2019, pelo time paulista, ele marcou apenas 03 tentos. Seu substituto, Judivan, também ainda não conseguiu balançar as redes.

Atleticanos e cruzeirenses seguem apreensivos. Até o clássico, Atlético e Cruzeiro estão envolvidos em jogos decisivos pela Copa do Brasil. No Mineiro, ambos entram em campo no próximo domingo: O Galo joga diante do Boa Esporte, em Varginha. Já a Raposa encara o Uberlândia, no Mineirão.

De toda forma, independentemente da disputa entre os dois maiores clubes do estado, há muito que se fazer para que eles tenham uma sequência de temporada mais promissora. O Cruzeiro tem como principal meta do ano o retorno para a elite do futebol brasileiro e o Atlético, após a eliminação precoce na Copa Sul-Americana, vai tentar pelo menos uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro para voltar a disputar a Copa Libertadores da América em 2021.

Vários brasileiros já estão garantidos em Tóquio

O evento multiesportivo mais famoso do planeta está a pouco mais de quatro meses de começar. Esse período separa os apaixonados por esportes da Olimpíada de Tóquio 2020, no Japão, e o Brasil já garantiu muitas vagas.

Naturalmente, para participar dos Jogos Olímpicos, as seleções passam pelas classificatórias continentais. As vagas podem ser alcançadas por meio de Copa do Mundo, campeonatos continentais, Campeonato Mundial, índices olímpicos e até os remanescentes podem disputar o Pré-Olímpico para beliscar uma participação no megaevento esportivo.

A seleção masculina de basquete, por exemplo, participará do Pré-Olímpico, em junho, para tentar uma das últimas quatro vagas para o torneio. Já o basquete feminino brasileira ficará de fora dos Jogos depois de várias participações consecutivas.

A abertura da Olimpíada será no dia 24 de julho e o encerramento, dia 9 de agosto. A grande novidade desta edição é o acréscimo de cinco modalidades na competição: surfe, karatê, skate, escalada e beisebol/softbol. As expectativas para estas modalidades estão altas, especialmente para os brasileiros que alimentam no surfe e skate grandes potenciais.

Além dessas citadas acima, novas categorias de disputa foram adicionadas ao programa olímpico: Revezamento 4x100m misto na Natação e no Atletismo; Misto no Judô; disputa individual de todas as armas na Esgrima e o Basquete 3×3, conhecido como street basketball.

Como o Japão é o anfitrião, é a única seleção garantida em todos os esportes, classificada como “convidada” pelo comitê olímpico.

Muitos brasileiros já conquistaram o lugar na corrida para o ouro olímpico e a maioria foi alcançada na convincente e histórica campanha dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Confira:

Atletismo: O Brasil tem oito vagas – no 4x400m misto e 4x100m masculino – conquistadas com a classificação do 4x400m misto para a final do Mundial da modalidade, em setembro e outubro de 2019. Outros 15 atletas já possuem índices conquistados.

Canoagem de Velocidade: Em agosto de 2019, no Mundial de Szeged, na Hungria, o Brasil garantiu dois atletas na categoria C2 1000m, com a dupla revelação do Rio 2016, Erlon e Isaquias, subirem ao pódio na terceira colocação. Os atletas completaram a prova em 3m44s34 e são esperanças brasileiras nos Jogos Olímpicos.

Canoagem Slalom: A vaga mais recente foi conquistada após a classificação de Ana Sátila, de 23 anos, no Campeonato Mundial na Canoagem Slalom. Na categoria K1 feminino, a atleta é esperança de medalha em Tóquio 2020.

A vaga masculina foi conquistada com a classificação de Pepê Gonçalves no Campeonato Mundial, em setembro de 2019, em La Seu D’Urgell.

Futebol Feminino: A Seleção Brasileira conquistou o seu lugar em Tóquio 2020 com mais de dois anos de antecedência, quando conquistou o título da Copa América, em abril de 2018.

Futebol Masculino: A vaga foi garantida poucas semanas atrás, com o vice-campeonato no Pré-Olímpico da Colômbia.

Ginástica Artística: O Brasil terá quatro atletas representando o país na categoria masculina. As vagas foram conquistadas com a 10ª colocação no Campeonato Mundial. Flávia Saraiva será a única ginasta da categoria feminina, após ser finalista no Mundial. A equipe feminina não alcançou a pontuação necessária para competir em grupo.

Handebol Feminino: Em ascensão, o handebol feminino do Brasil conquistou seu lugar em Tóquio 2020 depois do sexto título consecutivo conquistado no Pan-Americano de Lima, no Peru.

Hipismo: Sete atletas colocam o Brasil na disputa dos Jogos Olímpicos com vagas alcançadas no Pan-Americano de Lima, no Peru. O Brasil se assegurou nas categorias adestramento, CCE e saltos por equipes.

Natação: Em julho de 2019, 12 nadadores brasileiros conquistaram vaga nos Jogos Olímpicos.

Natação: Águas abertas: Também no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju, na Coréia do Sul, Ana Marcela Cunha, que disputa a prova dos 10 km, teve vaga conquistada para a corrida do ouro olímpico. A nadadora alcançou a quinta colocação do torneio e carimbou sua participação no Japão.

Pentatlo Moderno: Iêda Guimarães obteve a vaga após a quarta colocação no Pan-Americano de Lima, no Peru, em agosto do ano passado. Mesma sem medalha na disputa individual, a brasileira foi a sul-americana mais bem colocada e conquistou a vaga do continente. Na modalidade, o Brasil ficou atrás de México, Estados Unidos e Cuba, respectivamente.

Rúgbi Feminino: As atletas brasileiras garantiram o Brasil na Olimpíada após a vitória em torneio pré-olímpico em Lima, Peru. Será a segunda participação do time brasileiro em Olimpíada. Em 2016, no Rio, a Seleção Brasileira terminou na nona colocação. 12 atletas buscam a primeira medalha olímpica do esporte para o Brasil.

Surfe: Ítalo Ferreira e Gabriel Medina estão classificados para a primeira vez do surfe nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Ítalo é o atual campeão Mundial de Surfe – após derrotar Gabriel Medina em uma histórica final. Os brasileiros foram os dois melhores do mundo da última temporada da modalidade, colocando o Brasil com grandes chances de medalhas.

Tênis: O tênis tem uma novidade. João Menezes, de 22 anos, conquistou o ouro no Pan-Americano de Lima, no Peru, mas estará nos Jogos Olímpicos desde que permaneça entre os 300 primeiros colocados do ranking mundial. Atualmente ele é o 212ª colocado.

Tênis de Mesa: O Brasil terá seis atletas na disputa, com vagas conquistadas no pré-olímpico continental, em outubro, no Peru.

Tiro com Arco: Um atleta defenderá o Brasil em Tóquio 2020 após Marcus Vinícius D’Almeida conquistar a medalha de prata no Pan-Americano.

Vela: 11 velejadores brasileiros garantiram o país nos Jogos deste ano.

Vôlei Feminino: Em 2019, a Seleção Brasileira de vôlei feminino garantiu a participação em Tóquio 2020 após vencer o pré-olímpico sobre a República Dominicana, em Uberlândia.

Vôlei Masculino: Sempre como a esperança brasileira na Olimpíada, assim como as meninas, 12 atletas do time chegam ao Japão pela corrida da quarta medalha de ouro.

Vôlei de Praia: O Brasil conquistou oito vagas, sendo quatro duplas (duas masculinas e duas femininas). Os representantes do país são: Alison/Álvaro e Evandro/Bruno e Ana Patrícia/Rebecca e Ágatha/Duda.

De forma dramática, Democrata vence de virada e sobe na tabela de classificação do Módulo II

Depois de estrear com derrota em São João Del Rey para o Athletic e de empatar em casa contra o CAP de Uberlândia, tomando um gol no minuto final do jogo, enfim, o Democrata conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Mineiro do Módulo II. Jogando em casa, pressionado pela necessidade de vitória, o time alvirrubro começou perdendo em casa, no sábado de carnaval, para o Betim. Com muita raça e superação, mas também apresentando um futebol melhor, o Democrata conseguiu uma virada sensacional no segundo tempo e de forma dramática, segurou o resultado que lhe permitiu subir várias posições na tabela de classificação do campeonato, saindo do 10º e pulando para o 5º. Já o Betim, com o revés, passou a amargar a lanterna da competição.

O outro destaque da rodada ficou por conta do Pouso Alegre, recém promovido da Segunda Divisão Estadual. O time do Sul de Minas foi a Divinópolis para enfrentar a única equipe que entrou na terceira rodada com 100% de aproveitamento e conseguiu uma grande vitória por 2 x 1, desbancando o líder dentro de seus domínios.

Na próxima rodada haverá novo de choque do líder contra o vice-líder, desta vez o Athletic vai visitar o Pouso Alegre, defendendo a ponta da tabela de classificação.

Os resultados da terceira rodada do Módulo II foram esses:

Nacional de Muriaé 02 x 01 Ipatinga – Muriaé

Athletic 03 x 00 Mamoré – São João Del Rey

Guarani 01 x 02 Pouso Alegre – Divinópolis

Serranense 00 x 00 Tupi – Nova Serrana

Democrata SL 02 x 01 Betim – Sete Lagoas

A rodada foi fechada somente na segunda—feira de carnaval com um jogo em Governador Valadares entre Democrata Pantera e CAP de Uberlândia.

Após a terceira rodada a classificação da fase classificatória do Módulo II ficou assim:

Posição Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º ATHLETIC CLUB 7 3 2 1 0 5 1 4 78

2º POUSO ALEGRE 7 3 2 1 0 5 3 2 78

3º GUARANI 6 3 2 0 1 4 3 1 67

4º SERRANENSE 5 3 1 2 0 2 1 1 56

5º DEMOCRATA SL 4 3 1 1 1 4 4 0 44

6º NAC MURIAÉ 4 3 1 1 1 3 3 0 44

7º IPATINGA 4 3 1 1 1 3 3 0 44

8º TUPI 2 3 0 2 1 3 4 -1 22

9º MAMORÉ 2 3 0 2 1 0 3 -3 22

10º CAP UBERLÂNDIA 1 2 0 1 1 2 3 -1 17

11º DEMOCRATA GV 1 2 0 1 1 0 1 -1 17

12º BETIM FUTEBOL 1 3 0 1 2 1 3 -2 11

A primeira fase é composta por 12 clubes, com sistema de pontos corridos em turno único, todos contra todos. Os quatro melhores colocados ao fim das 11 rodadas disputarão o quadrangular final, também no sistema de pontos corridos, mas com turno e returno. Os dois melhores colocados ao fim do quadrangular garantem o acesso à elite do estadual.

A competição segue com limite de idade de 24 anos. Cada clube pode inscrever apenas sete jogadores acima desse limite de idade. O atleta que atuar por uma equipe não poderá defender outra durante a competição.

Confira os jogos programados para a 4ª rodada:

Sábado, 29 de fevereiro:

15:00 – Betim x Serranense – Betim

15:00 – Pouso Alegre x Athletic de São João Del Rey – Pouso Alegre

15:30 – Mamoré x Guarani de Divinópolis– Patos de Minas

16:00 – CAP de Uberlândia x Nacional de Muriaé – Uberlândia

16::00 – Ipatinga x Democrata GV – Ipatinga

16:00 – Tupi x Democrata SL – Juiz de Fora

Como de costume, a Rádio Eldorado de Sete Lagoas, AM 1300 KHZ, está transmitindo todos os jogos do Democrata no Módulo II. Também é possível acompanhar as partidas, programas e boletins esportivos através do aplicativo que pode ser baixado no site da emissora: www.eldorado1300.com.br.

Por Álvaro Vilaça