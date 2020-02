De forma dramática, Democrata vence de virada e sobe na tabela de classificação do Módulo II

Depois de estrear com derrota em São João Del Rey para o Athletic e de empatar em casa contra o CAP de Uberlândia, tomando um gol no minuto final do jogo, enfim, o Democrata conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Mineiro do Módulo II. Jogando em casa, pressionado pela necessidade de vitória, o time alvirrubro começou perdendo em casa, no sábado de carnaval, para o Betim. Com muita raça e superação, mas também apresentando um futebol melhor, o Democrata conseguiu uma virada sensacional no segundo tempo e de forma dramática, segurou o resultado que lhe permitiu subir várias posições na tabela de classificação do campeonato, saindo do 10º e pulando para o 5º. Já o Betim, com o revés, passou a amargar a lanterna da competição.

O outro destaque da rodada ficou por conta do Pouso Alegre, recém promovido da Segunda Divisão Estadual. O time do Sul de Minas foi a Divinópolis para enfrentar a única equipe que entrou na terceira rodada com 100% de aproveitamento e conseguiu uma grande vitória por 2 x 1, desbancando o líder dentro de seus domínios.

Na próxima rodada haverá novo de choque do líder contra o vice-líder, desta vez o Athletic vai visitar o Pouso Alegre, defendendo a ponta da tabela de classificação.

Os resultados da terceira rodada do Módulo II foram esses:

Nacional de Muriaé 02 x 01 Ipatinga – Muriaé

Athletic 03 x 00 Mamoré – São João Del Rey

Guarani 01 x 02 Pouso Alegre – Divinópolis

Serranense 00 x 00 Tupi – Nova Serrana

Democrata SL 02 x 01 Betim – Sete Lagoas

A rodada será fechada somente na segunda—feira de carnaval com um jogo em Governador Valadares entre Democrata Pantera e CAP de Uberlândia.

Após a terceira rodada a classificação da fase classificatória do Módulo II ficou assim:

Posição Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º ATHLETIC CLUB 7 3 2 1 0 5 1 4 78

2º POUSO ALEGRE 7 3 2 1 0 5 3 2 78

3º GUARANI 6 3 2 0 1 4 3 1 67

4º SERRANENSE 5 3 1 2 0 2 1 1 56

5º DEMOCRATA SL 4 3 1 1 1 4 4 0 44

6º NAC MURIAÉ 4 3 1 1 1 3 3 0 44

7º IPATINGA 4 3 1 1 1 3 3 0 44

8º TUPI 2 3 0 2 1 3 4 -1 22

9º MAMORÉ 2 3 0 2 1 0 3 -3 22

10º CAP UBERLÂNDIA 1 2 0 1 1 2 3 -1 17

11º DEMOCRATA GV 1 2 0 1 1 0 1 -1 17

12º BETIM FUTEBOL 1 3 0 1 2 1 3 -2 11

A primeira fase é composta por 12 clubes, com sistema de pontos corridos em turno único, todos contra todos. Os quatro melhores colocados ao fim das 11 rodadas disputarão o quadrangular final, também no sistema de pontos corridos, mas com turno e returno. Os dois melhores colocados ao fim do quadrangular garantem o acesso à elite do estadual.

A competição segue com limite de idade de 24 anos. Cada clube pode inscrever apenas sete jogadores acima desse limite de idade. O atleta que atuar por uma equipe não poderá defender outra durante a competição.

Confira os jogos programados para a 4ª rodada:

Sábado, 29 de fevereiro:

15:00 – Betim x Serranense – Betim

15:00 – Pouso Alegre x Athletic de São João Del Rey – Pouso Alegre

15:30 – Mamoré x Guarani de Divinópolis– Patos de Minas

16:00 – CAP de Uberlândia x Nacional de Muriaé – Uberlândia

16::00 – Ipatinga x Democrata GV – Ipatinga

16:00 – Tupi x Democrata SL – Juiz de Fora

Como de costume, a Rádio Eldorado de Sete Lagoas, AM 1300 KHZ, está transmitindo todos os jogos do Democrata no Módulo II. Também é possível acompanhar as partidas, programas e boletins esportivos através do aplicativo que pode ser baixado no site da emissora: www.eldorado1300.com.br.