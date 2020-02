Homem é preso com pistola .635 no meio do bloco ‘Então, Brilha’, no Centro de BH

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) com uma pistola calibre .635 no bloco ‘Então, Brilha’, que arrasta multidão de pessoas no Centro de Belo Horizonte na manhã deste sábado. A ocorrência ainda está em andamento e será encerrada na Central de Flagrantes II, no bairro Floresta, na região Leste de BH.

A pistola estava dentro de uma bolsa de couro, carregada com quatro munições, e foi encontrada durante patrulha dos policiais entre os milhares de foliões, metodologia chamada de patrulha de incursão.

Itatiaia