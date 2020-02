Sábado de Carnaval em Belo Horizonte tem festa, manifesto e registro de ocorrências graves

‘Quando Come se Lambuza’ arrasta multidão no Centro de BH

Os blocos ‘Então, Brilha’, ‘Tchanzinho Zona Norte’ e ‘Quando Come se Lambuza’ arrastam multidão de foliões na manhã deste sábado, no começo oficial do Carnaval de Belo Horizonte. O primeiro a sair foi o ‘Então, Brilha’, por volta das 6h. O início do desfile foi marcado por manifesto a favor dos blocos impedidos pela Polícia Militar (PM) de sair com carros de som adaptados. “Carnaval não é caso de polícia #ForaZema”, dizia faixa estendida pelos foliões.

A dispersão começou por voltas das 11h30, mas muitos foliões continuaram a festa no ‘Quando Come se Lambuza’, que saiu na Praça Sete, no Centro de BH, embalado por muito axé, MPB e sertanejo. Jatos d’água foram lançados na multidão para aliviar o calor.

Já o ‘Tchanzinho Zona Norte’ faz a festa na região da Pampulha, em frente ao estádio Mineirão. É o primeiro ano que o bloco, que sempre saiu sexta-feira, desfila sábado.

Protesto e folia

Não faltou criatividade para aliar protesto e folia, uma das marcas do Carnaval. Contrariando a cartilha do Conselho Municipal de Igualdade Racial, várias pessoas se fantasiaram de indígenas, nega maluca e de black power. Não faltou também a fantasia de domésticas ‘indo para a Disney’, uma crítica ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que recentemente disse que com a baixa do dólar até domésticas estavam indo para a Disneylândia, nos Estados Unidos.

A folia segue durante o sábado, com previsão de desfile de 60 blocos nos quatro cantos da cidade.

Estupro, arma e morte

Nem tudo foi folia na primeira manhã de Carnaval em BH. A Polícia Militar (PM) registrou ao menos duas ocorrências graves no desfile do ‘Então, Brilha’. Um homem suspeito de ter passado o pênis em uma jovem foi preso.

No mesmo bloco, um vendedor ambulante de 23 anos foi preso com uma pistola calibre .635. A arma estava dentro de uma bolsa de couro, carregada com quatro munições, e foi encontrada durante patrulha dos policiais entre os milhares de pessoas que curtiam o desfile.

Um folião morreu de parada cardiorrespiratória nesta madrugada na Praça da Estação, também no Centro da capital. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para um hospital, mas não resistiu.

Segundo o capitão Felipe Maciel, porta-voz do Batalhão Carnaval, a ocorrência foi por volta das 4h40. Ainda não se sabe o que provocou a morte do jovem.

Principais blocos que desfilam neste sábado:

BLOCO LADEIRA ABAIXO – 9h

Concentração: Praça Zamenhof, 11, Floresta

BLOCO DO PSYBLOQUIM – 10h

Concentração: avenida Augusto De Lima, 1221, Barro Preto

BLOCO QUANDO COME SE LAMBUZA – 10h

concentração: avenida Afonso Pena, 514, Centro

BLOCO DO SUSTENIDO – 10h30

Concentração: rua Dos Topógrafos, 207, Alípio De Melo

BLOCO TCHANZINHO ZONA NORTE – 10h

Concentração: avenida Antônio Abrahão Caram, 996, São José

BLOCO MAIS FELIZ QUE PINTO NO LIXO – 10h30

Concentração: avenida Bernardo Monteiro, 1145, Funcionários

BLOCO DO ZÉ GUERRA – 10h30

concentração: Rua São Miguel, 429, Itapoã

BLOCO PATA DE LEÃO – 11h

Concentração: rua Pernambuco, 453, Savassi

BLOCO UNIDOS DE SÃO VICENTE – 11h30

Concentração: rua Monte Branco, 69, Nova Suíssa

BLOCO ALECRIM – 11:00

Concentração: rua Castelo De Alcázar, 255, Castelo

BLOCO VAI TOMAR NO RETRÔ – 12h

Concentração: Praça Capela Nova, 4, Minas Brasil

BLOCO DIVINA BANDA – 11h30

Concentração: rua Mármore, 170, Santa Tereza

BLOCO AFLIFOLIA – 13h

Concentração: rua Joaquim Linhares, 170, Anchieta

BLOCO ME BEBE QUE SOU CERVEJEIRO – 12h

Concentração: rua Cláudio, 110, Prado

BLOCO UNIDOS BAIRRO SÃO PAULO – 13h

Concentração: rua Queluzita, 11, São Paulo

BLOCO XIBIU – 13h

Concentração: avenida dos Engenheiros, 560, Castelo

BLOCO UNIDOS DA ESTRELA DA MORTE – 13h

Concentração: rua Marechal Deodoro, 200, Floresta

BLOCO TURU TURU – 14h

Concentração: rua Oeste, 618, Calafate

BLOCOFARAÓ – 13h

Concentração: rua Espirito Santo, 527, Centro

BLOCO AXÉ NAS GERAIS – 14h

Concentração: avenida Guarapari, 1247, Santa Amélia

BLOCO DO MAGRELA FEIO – 13h

Concentração: rua Itanhandu, 17, Carlos Prates

BLOCO NADA SANTA – 13h30

Concentração: rua Mármore, 273, Santa Tereza

BLOCO CARNAAFRO – 14h

Concentração: avenida Bernardo Monteiro, 28, Floresta

BLOCO OS BATERAS – 14:00

Concentração: rua Monte Virginia, 203, Minaslândia

BLOCO GALERA DE BELÔ – 14h30

Concentração: avenida General Olímpio Mourão Filho, 370, Itapoã

BLOCO PIA NA WINGS – 14h

Concentração: rua Pinheiros, 894, Nova Cachoeirinha

BLOCO VOLTA BELCHIOR – 14h

Concentração: rua Do Carapuça, 38, Esplanada

BLOCO LIBERDADE E ÁGUA LIMPA – 14h

Concentração: Praça México, 142, Concórdia BLOCO CARNAKOO – 14h

DE SEU BENTO A DONA LÚCIA – 14h30

Concentração: avenida Halley, 1017, Santa Lúcia

BLOCO EMBRIAGALO – 14h30

Concentração: rua João de Paula, 44, Sagrada Família

BLOCO DU SEU PAI E FILHAS DE GABY – 15H

Concentração: Rua Ceará, 1419, Funcionários

NEGA BIRUTA – 15H30

Concentração: avenida Vereador Cícero Ildefonso, 800, João Pinheiro

BLOCO DA CAPOEIRA – 15H

Concentração: praça Comendador Negrão, 135, Floresta

DEMORÔ – CARNAVITÓRIA – 15h

Concentração: avenida Magenta, 878, Vitória

MAMA ME OLHANDO – 15H

Concentração: avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 336, Dom Bosco

BLOCO ARREPIA – 15H

Concentração: rua Juarez, 396, União

BLOCO DO CSAMBA – 15H

Concentração: rua Matias Cardoso, 73, Santo Agostinho

BLOCO SR. ROCK – 16H

Concentração: rua João Ferreira Cardoso, 145, Brasil Industrial

BLOCO KATOPÉ – 15H

Concentração: rua Silva Freire, 135, Horto Florestal

QUE BELEZA! – 15H

Concentração: rua Sergipe, 1167, Savassi

BLOCO OFICINA TAMBOLELÊ – 15H

Concentração: rua São Cosme, 114, Novo Glória

OS FIDAMAE – 15H

Concentração: rua Olinto Magalhães, 1528, Dom Bosco

BLOCO ABALACHITA – 16H30

Concentração: rua Diamantina, 665, Lagoinha

CARNAROCK DO PEIXE – 16H30

Concentração: Alameda das Palmeiras, 921, São José

BLOCO RSTAXÉ – 15H

Concentração: rua Vinte e Oito de Setembro, 730, Esplanada

SE FLOPAR NUNCA EXISTIU – 16H

Concentração: rua Oligisto, 417, Santa Tereza

BLOCO TIMBALEIROS DO GHETTO – 16H

Concentração: rua Monsenhor Messias, 20, Providência

BLOCO BATATA E DEDÉ – 16H

Concentração: rua Gouveia, 137, São Geraldo

BLOCO DE BELÔ – 16H30

Concentração: Avenida Álvares Cabral, 340, Lourdes

BLOCO UNIDOS DA BEIRA LINHA – 17H30

Concentração: rua Antônio Mariano de Abreu, 250, Paulo VI

BLOCO DA LÍNGUA – 16H

Concentração: rua Tigre, 165, São Salvador

CONEXÃO AFRICAN BEAT – 16H30

Concentração: Praça da Liberdade, 770, Savassi

GATO ESCALDADO – 16H30

Concentração: rua Engenheiro Caetano Lopes, 12, Sion

BLOCO DAS TARADAS – 17h

Concentração: rua Rosa de Pedra, 163, Etelvina Carneiro

XÔ PRECONCEITO! O MEU NOME É FELICIDADE – 19H

Concentração: Praça Rui Barbosa, 104, Centro

CHAMA EU – 19H

Concentração: avenida Artur Bernardes, 3108, Vila Barragem Santa Lúcia

ANJOS DO CÉU – 18H30

Concentração: rua Radialista Isnard Simone, 228, Céu Azul

CORUJÃO DO CASA BRANCA – 20H

Concentração: rua Claudionor Martins da Cunha, 38, Casa Branca