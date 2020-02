Grazi Massafera e Caio Castro se afastam da folia e passam Carnaval nas Maldivas

Casal já passou pela Índia e pela África do Sul antes de desembarcarem nas ilhas paradisíacas no oceano Índico

Após assumirem namoro no Valentine’s Day, comemoração do Dia dos Namorados no Hemisfério Norte, Grazi Massafera, 37, e Caio Castro, 31, decidiram passar o Carnaval afastados da folia. O casal está curtindo o feriado nas Maldivas, e publicou fotos de paisagens paradisíacas em suas redes sociais neste sábado (22).

A atriz Global avisou aos seus seguidores do Instagram, em janeiro, que estava entrando de férias. Desde então, as Maldivas foram o segundo destino turístico que dividiram com os fãs; antes, visitaram a Índia e posaram em frente ao Taj Mahal.