Três escolas se destacam na primeira noite de desfiles em São Paulo

Nem a chuva foi capaz de tirar o brilho das escolas que desfilaram na primeira noite do Grupo Especial de São Paulo. Três agremiações se sobressaíram e levantaram as arquibancadas do Anhembi. Dragões da Real, Mancha Verde e Tom Maior foram os destaques. X-9 Paulistana, Acadêmicos do Tatuapé, Império de Casa Verde e Barroca Zona Sul também se apresentaram.

Dragões da Real, Mancha Verde e Tom Maior brilharam no Anhembi

A Dragões, vice do ano passado, levou o enredo “A revolução do riso – A arte de subverter o mundo pelo divino poder da alegria” e impressionou com suas alegorias e adereços. Um dos carros ficou preso nos nos fios de eletricidade da dispersão, o que acabou provocando um atraso de quase uma hora da escola seguinte, a Mancha Verde, a atual campeã.

A verde e branco apostou em um visual luxuoso e imponente para contar o seu enredo “Pai! Perdoai, eles não sabem o que fazem”. Viviane Araújo reinou absoluta mais uma vez e levou todo o seu carisma e samba no pé para a avenida. Vivi também é rainha de bateria do Salgueiro que, em 2020, homenageia o primeiro palhaço negro da história, o mineiro Benjamim de Oliveira (1870-1954). O desfile da escola carioca vai acontecer na segunda (24), na Marquês de Sapucaí.

Já a Tom Maior – outra agremiação que arrebentou o público – fez uma homenagem a personalidades negras com o enredo “É coisa de preto”. A vereadora carioca Marielle Franco, que foi assassinada em 2018, foi lembrada em uma ala e em um carro alegórico.

Neste sábado (22), Pérola Negra, Colorado do Brás, Mocidade Alegre, Unidos de Vila Maria, Gaviões da Fiel, Águia de Ouro e Rosas de Ouro vão passar pelo Anhembi no último dia da elite do carnaval paulistano.