Jovem morre após passar mal em Carnaval na Praça da Estação em Belo Horizonte

Um jovem de 22 anos morreu, na madrugada deste sábado (22), após passar mal em um evento de Carnaval, na praça da Estação, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele teve um mal súbito e não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava em uma festa de Carnaval e foi atendido primeiro às 2h23min. “Após entrar em parada cardiorrespiratória, os bombeiros rapidamente iniciaram as manobras de reanimação e o conduziram para o posto médico montado no local”, informaram os bombeiros.

O jovem foi atendido em um Posto Médico Avançado, montado para atender às vítimas de Carnaval, às 5h30min. Depois ele socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital Odilon Behrens. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).