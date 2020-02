Atualização: Bandidos colocam fogo em ônibus e fazem novas ameaças . Polícia investiga o crime

Uma nova reunião das forças de segurança pública está marcada para às 14h deste sábado, para definir ações conjuntas para chegar a autoria do incêndio em um ônibus da Turi, ocorrido na madrugada deste sábado, 22, em Sete Lagoas.

Bandidos colocaram fogo no ônibus e deixaram aviso que vão queimar mais. O ônibus trafegava sentido rua Cachoeira da Prata, retornando para garagem para abastecer.

Segundo informações de funcionário da Turi, na rua Benedito Valadares, havia um ônibus da empresa em chamas. Num primeiro momento não havia suspeição da autoria dos fatos, tampouco qualquer indício de que o incêndio seria criminoso.

Nesse sentido uma guarnição PM, compareceu ao local e registrou os fatos e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Aproximadamente uma hora depois o funcionários da referida empresa contataram a PM novamente, uma vez que encontraram no pára-brisas do ônibus um bilhete informando a motivação do incêndio, que aparentemente foi de cunho reivindicatório com relação à situação de maus tratos aos presidiários e aos familiares destes, quando das visitas.

Devido a intensidade das chamas o veículo teve grande parte de sua lataria e interior danificados, bem como todos os bancos queimados, vidros, portas laterais e teto. Além dos danos ao veículo, houve o muro direito de acesso a rua da escola municipal Doutor Milton campos no muro foi danificado, com descamação de reboco e pintura e quebra de janela Blindex.

Nas últimas semanas, aconteceram duas mortes no presídio, sendo um homicídio quando um detento já teria assumido a morte do colega de cela e outra na quinta-feira desta semana, quando um preso teria sofrido um mal súbito e veio a óbito.

Segundo fontes ligadas ao presídio, medidas e ações vem sendo tomadas no sentido de impedir a entrada de produtos ilícitos, como droga e aparelho celular o que pode provocar ações criminosas de dentro do presídio para comparsas do lado de fora. É o que a polícia já está investigando.

Redação com Assessoria Organizacional da PM