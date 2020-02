FIAT convoca recall de Mobi e Grand Siena que envolve mais de 200 mil carros

A Fiat anunciou nesta sexta-feira (21) um recall massivo para os modelos Mobi e Grand Siena. São 192.534 unidades do hatch, fabricadas entre 2016 e 2020, envolvidas. Os proprietários devem agendar a troca do interruptor das luzes de freio em uma concessionária a partir de 24 de fevereiro.

Segundo a montadora, o circuito elétrico do interruptor de freio está abaixo do especificado para a corrente elétrica existente no veículo, provocando uma sobrecarga. Isso pode comprometer o acendimento das luzes de freio e causar acidentes.

Os números de chassi (não sequenciais) são entre 410004 e 662855.

Já o sedã, nas versões Attractive 1.0 e 1.4 e anos/modelo 2019 e 2020, precisa substituir o módulo do airbag do lado do motorista. No total, 11.705 unidades estão sendo convocadas.

Foi identificado que em caso de colisão com acionamento das bolsas infláveis, a cobertura do invólucro pode se desprender, causando danos físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo e ou terceiros.

Os números de chassi não sequenciais vão de 369004 a 381096 e os agendamentos começam em 30 de março.

O tempo mínimo de reparo em ambos os modelos é de uma hora. A consulta dos chassis envolvidos pode ser feita no site www.fiat.com.br, pelo telefone 0800-707-1000 ou no WhatsApp (31) 2123-6000.