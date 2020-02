Piso Sobre Piso: Conheça Alguns Modelos e Cuidados Necessário

Com o passar do tempo, os pisos costumam apresentar marca de uso. Por mais que sejam incômodas, muitas vezes pensar em trocá-los parece um grande problema, não é mesmo? Isso porque ao considerar as dores de cabeça que dão as reformas e só de imaginar o chão sendo quebrado as pessoas costumam desistir da ideia e optam por deixar tudo como está.

Se você já fez isso ou pensa dessa forma, estamos aqui para te mostrar uma solução para esse problema. A melhor opção, servindo tanto para evitar dores de cabeça quanto gastos desnecessários, é colocar um novo piso sobre o antigo.

Esse tipo de “reforma” vem se tornando cada vez mais popular, pois além de reduzir o tempo, sujeira e gastos de uma nova construção do chão, o resultado final é incrível!

Pensando nisso, preparamos este conteúdo para mostrar alguns tipos de pisos que podem ser instalados sobre os outros, além de apresentar os cuidados necessários para que possa realizar uma obra sem dores de cabeça. Confira!

Coloque piso laminado

O primeiro modelo que falaremos aqui é o piso laminado!

Essa alternativa é excelente para ser colocada sobre cerâmicas, contrapisos e carpetes, tornando desnecessária a remoção de todo o item do lugar.

Um detalhe importante é que quando instalado em cima do carpete o piso laminado se torna uma solução acústica, reduzindo ruídos e melhorando o conforto dos moradores.

A cerâmica

Quando falamos sobre pisos de cerâmica é importante entender que esses modelos podem ser perfeitamente colocados sobre outros tipos de pisos.

Além de trazer um aspecto bonito, um dos maiores cuidados para colocar esse produto sobre outro é que o anterior não seja feito de madeira.

Isso porque a alteração de calor da cerâmica pode fazer com que a camada entre os dois descole. Além disso, é ideal utilizar uma argamassa colante criada especialmente para esse tipo de projeto, pois além de maior aderência, esse produto costuma secar muito mais rápido.

Aplique o cimento queimado

Aqui vai um detalhe importante sobre o cimento queimado! É importante que o piso anterior não esteja completamente liso, pois a massa dependerá de um certo atrito para que seja fixada.

O cimento queimado traz um aspecto bem rústico ao local. Ao misturar pisos diferentes, o ambiente ganha um aspecto moderno e bonito!

Instale o porcelanato extra fino

Bem menos espesso que os outros modelos de porcelanato, o porcelanato extra fino vem ganhando cada vez mais espaço.

Além da espessura significativamente menor, o modelo também é muito mais leve, exigindo um certo cuidado para que possa ser aplicado.

Caso o piso anterior esteja em bom estado, o porcelanato extra fino pode ser aplicado com uma argamassa especial tornando o processo extremamente rápido e prático!

Aplique resinas

Você já ouviu falar da resina epóxi? Essa é uma solução que pode modificar completamente o aspecto da sua casa, tornando-a mais bonita e moderna!

Os cuidados com sua aplicação são um pouco maiores, pois além de não ser recomendada para ser instalada sobre pisos de madeira, sua aplicação é indicada para locais com menos contato frequente com a água, aumentando assim a vida útil do produto.

Uma das maiores vantagens é que o acabamento do produto o deixa liso e livre de juntas aparentes.

A resina epóxi é uma alternativa de piso sobre piso e pode modificar completamente o seu ambiente. Fonte: Habitissimo

Utilize a madeira

Os tacos de madeira são muito elegantes! Além de combinar com qualquer tipo de decoração, esse modelo de piso também pode ser instalado sobre um piso já existente.

Para isso, é necessário apenas que a base esteja nivelada, além de fazer a devida verificação para saber a altura final do novo piso. Isso porque o piso de madeira é mais espesso e por aumentar a altura do piso anterior talvez as portas precisem ser adaptadas e cortadas na parte de baixo.

Troque o piso da sua casa sem grandes problemas!

Como vimos ao longo deste conteúdo, reformar a casa não precisa ser uma grande dor de cabeça, nem mesmo deve ser deixada de lado por receio de possíveis transtornos.

Isso porque, a aplicação do piso sobre piso tem sido cada vez mais popular!

Embora exija alguns cuidados, quando bem aplicado, o resultado final final do piso sobre piso é impressionante. Em muitos casos o trabalho sai mais barato, é feito mais rápido e a garantia de satisfação é altíssima.

Neste artigo mostramos alguns modelos de piso sobre piso que podem ser aplicados! Seguindo os devidos cuidados com o piso anterior, sua casa passará por uma breve reforma e ganhará um visual novo sem nenhum grande problema!

