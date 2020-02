Carnaval nas cidades históricas de Minas Gerais: confira programação

As cidades históricas de Minas Gerais sempre preservaram o Carnaval mais tradicional do Estado, com seus blocos caricatos, muitos até centenários, e um jeito bem peculiar de viver a folia e suas manifestações originais durante o feriado. O bloco considerado como o mais antigo do país – o Zé Pereira – está na cidade de Ouro Preto, com mais de 150 anos de existência e em plena atividade.

Nos últimos anos, o Carnaval das marchinhas, dos blocos caricatos e os desfiles pelas ruas e ladeiras das cidades históricas de Minas vêm dominando a programação e atraindo turistas que buscam festa, folia, tranquilidade e segurança. E para o ano de 2020 as cidades mineiras montaram uma programação especial, em um Carnaval inclusivo, participativo e seguro, levando famílias inteiras para as ruas e jovens que fazem a festa junto aos blocos tradicionais e novos grupos caricatos.

Diamantina

Reconhecido até internacionalmente, o Carnaval de rua de Diamantina foi um dos mais badalados e tradicionais de Minas Gerais e do Brasil, e nesses últimos anos vem resgatando a tradição dos blocos caricatos que tanto marcaram o Carnaval da cidade nas últimas décadas.

Para este ano, Diamantina inovou, fazendo uma estrutura descentralizada para receber turistas e foliões, com vários locais de concentração de blocos e festas, começando o Carnaval oficialmente no dia 19 de fevereiro e indo até o dia 25. São muitas as programações e eventos nos principais pontos turísticos da cidade. Na Praça do Mercado, por exemplo, a Folia começa nesta sexta-feira, dia 21, com o tradicional show da Bartucada, encerrando-se na terça-feira, com a também tradicional Bat-Caverna.

Outro destaque do Carnaval de Diamantina será a realização do Segundo Festival Gastronômico dos Bares, Restaurantes, Padarias, Lanchonetes e Similares de Diamantina, batizado de Gastrô Folia, que vai reafirmar a tradição culinária da cidade e dar novas opções para os foliões recuperarem as energias nos dias de festas.

Nada melhor que a fusão para os dias de folia, do que bons blocos com vários estilos de música, em espaços reservados para foliões e amantes do bom e velho Carnaval de rua. Para saber mais sobre os eventos é só acessar o portal: vivadiamantina.com.br ou entrar em contato com a Secretaria de Turismo do município pelo telefone (38) 3531-9532.

Paracatu

Conhecida como o Portal Cultural do Noroeste Mineiro, Paracatu mantém a tradição de reverenciar e cantar a sua história em seu Carnaval. A cidade fica a 490 Km de Belo Horizonte, às margens da BR-040, no caminho para Brasília.

Com um Carnaval bem estruturado e organizado, Paracatu se destaca por valorizar os blocos caricatos e as marchinhas, e tem como nome oficial Carnaval de Outrora, sem deixar de lado o Carnaval das grandes bandas e shows, voltado para o público jovem.

Ambos os eventos acontecerão nas ruas do centro histórico da cidade, fazendo um Carnaval participativo e popular, com presença de famílias inteiras, entre centenas de foliões. Vale destacar o ambiente tranquilo e seguro do Carnaval de Paracatu, o que o fez se consolidar como um dos mais concorridos do interior de Minas Gerais.

E para quem quer descansar depois de um dia de folia em Paracatu, o Circuito das Cachoeiras do Prata, localizado a 37 Km do centro da cidade, é ideal para prática do Ecoturismo. Voltado para o entretenimento e a preservação ambiental, são nove as nascentes que existem no parque, por isso tantas cachoeiras e trilhas; com destaque para as belíssimas quedas d’água do Ascânio e da Barra do Prata.

Mais dados do Carnaval de Paracatu estão no portal: paracatu.mg.gov.br ou com a Secretaria de Turismo do município, pelo telefone: (38) 3671-1229.

Congonhas

Um dos mais antigos e tradicionais Carnavais de Minas Gerais, o Carnaval de Congonhas, tem o nome de Carnafolia e contará neste ano com o Circuito do Samba e Pagode, além de vários palcos espalhados pelo centro da cidade.

E o Carnafolia já começa na noite desta sexta-feira, dia 21, com o desfile do Bloco Império da APAE e o Arrastão da Melhor Idade. Dando sequência à programação da primeira noite, acontecerá ainda o show do cantor baiano Alexandre Peixe.

Desde o ano passado, o Carnaval de Congonhas conta com programações durante todo o dia, começando sempre no início da tarde, propiciando assim tranquilidade, segurança e conforto para toda a família. O Circuito do Samba e Pagode, criado com objetivo de atrair foliões para as avenidas JK e Marechal, terá programação ao longo dos dias de folia e os shows infantis acontecerão no sábado, domingo e segunda de Carnaval.

No total, haverá 28 shows, sendo 25 apresentações de bandas para adultos e 3 infantis, espalhadas nos palcos Marechal, Quarteirão do Samba e Circuito do Samba e Pagode. Das 28 atrações, 14 são de Congonhas. Não vão faltar também os tradicionais blocos carnavalescos, sendo 13 ao todo, que arrastam multidões nos dias de folia. Outras informações sobre o Carnaval de Congonhas estão no portal www.congonhas.mg.gov.br ou com a secretaria de Cultura do município, pelo telefone: (31) 3731-3133.

Ouro Branco

A apenas 110km de Belo Horizonte, ao lado de Congonhas e dentro da Estrada Real fica a cidade de Ouro Branco, com seu Carnaval que tem neste ano o nome de “Amar, Curtir e Cuidar”. E ele vai acontecer na cidade em um local central, na Praça Santa Cruz, e terá programação para todos as idades, com shows e apresentações que se estenderão por todos os dias de folia. A estrutura montada oferecerá conforto e total segurança para os foliões durante todos os dias de folia.

E a folia em Ouro Branco começará oficialmente na noite de sábado, dia 22, com abertura e Cortejo do Bloco Corporação Musical Santo Antônio e desfile dos blocos Tombo da Ladeira e Bico de Aço. Finalizando a primeira noite de Carnaval, Ouro Branco terá o show da banda Papanalíngua.

No domingo, a folia começa a tarde, às 14h, com matiné e vários shows para a garotada. A noite terá shows e desfiles de blocos tradicionais da cidade. O Carnaval em Ouro Branco segue com shows, cortejos e desfiles até a noite da terça-feira, quando ocorrerá o desfile dos blocos Vai Quem Quer e Bloco Pirraça, além do show da dupla Felipe e Nando.

Entre uma folia e outra é bom encontrar um tempinho para renovar as energias no belíssimo Parque da Serra de Ouro Branco, ideal para caminhadas e práticas esportivas ao ar livre. Outro atrativo de Ouro Branco é o cinematográfico distrito de Itatiaia, com aconchegantes pousadas e saborosos restaurantes, especializados na tradicional culinária mineira.

Para saber mais sobre Ouro Branco e seu Carnaval é só acessar o site: www.ourobranco.mg.gov.br, ou entrar em contato com a secretaria de Turismo do município, pelo telefone (31) 3938-1046. Programe-se e vá conhecer essa que é um dos mais seguros e organizados Carnavais de Minas Gerias.

Conceição do Mato Dentro

Um Carnaval quem vem se destacando e se consolidando como um dos mais animados, seguros e bem estruturados de Minas Gerais nos últimos anos é o Carnaval de Conceição do Mato Dentro, que neste ano manterá a vasta programação durante os dias de folia, com muitas apresentações e opções para quem quer curtir a festa momesca na cidade.

Para contemplar todos os públicos, a cidade de Conceição criou no Mercado Municipal espaço para a folia da melhor idade e das crianças, com shows de bandas ao vivo, matinês e apresentações infantis.

Na praça Ubaldina Ferreira, ponto tradicional do Carnaval de Conceição, a folia já começa nesta sexta-feira, dia 21, indo até o dia 25, com bandas tocando ao vivo, shows de blocos tradicionais do Carnaval de Belo Horizonte, DJ’s, baterias de Escolas de Samba, além dos blocos tradicionais da cidade de Conceição, que farão cortejos pelas ruas do centro histórico da cidade.

O Carnaval de Conceição terá ainda a presença das Charangas, além do tradicional desfile, no sábado e segunda-feira, da Escola de Samba Unidos da Banda, que vai ocupar as ruas do centro históricos de Conceição do Mato Dentro.

Entre uma folia e outra, é bom encontrar um tempinho para conhecer as muitas cachoeiras de Conceição do Mato Dentro, conhecida como a capital mineira do ecoturismo e sede da maior cachoeira de Minas Gerais, a Cachoeira do Tabuleiro, que fica no aprazível distrito de Tabuleiro, a apenas 18km do centro da cidade.

Para saber mais sobre o Carnaval de Conceição, sua programação e os atrativos naturais do município é só acessar o portal www.cmd.mg.gov.br, ou entrar em contato com a Secretaria de Turismo do município, pelo telefone (31) 3868-2223.

Itapecerica

E em uma das cidades mais antigas do centro-oeste mineiro, em Itapecerica, o Carnaval é marcado pela tradição secular da cidade, batizado de Itabeleza. E a folia começa já nesta sexta-feira, dia 21, com os blocos tomando conta do seu belíssimo centro histórico.

Com uma forte vocação cultural, o Carnaval de Itapecerica tem como atração principal os blocos de todo o município, que se revezam durante os dias de folia em apresentações e desfiles, tendo ainda, dentro da programação oficial, a presença de vários DJ’s que manterão a folia em seus quatro dias.

A programação do Carnaval de Itapecerica pode ser conferida no portal: www.itapecerica.mg.gov.br ou com a Secretaria de Cultura do município, pelo telefone: (37) 3341-1750.