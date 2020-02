Saulo Calazans falou da possível candidatura à prefeitura de Sete Lagoas no Passando a Limpo desta sexta-feira (21)

O Programa Passando a Limpo desta sexta-feira (21) recebeu Saulo Calazans, possível pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas e que falou para os entrevistadores, Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, sobre sua relação com Sete Lagoas, com a política e suas razões para pensar numa candidatura. Saulo é filiado ao partido Novo, é contador há 35 anos e vê uma necessidade de que os políticos tratem com mais carinho a administração e o dinheiro público. Recebeu o convite para participar com outras lideranças à corrida pela prefeitura de Sete Lagoas nas próximas eleições, e afirma que pensa com carinho na possibilidade.

Saulo falou sobre o LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) trazendo como exemplo a economia doméstica, onde é preciso analisar o que você ganha e o que você gasta, e alertou que o poder público tem usado mais do que arrecada e comprometendo sempre o orçamento do ano seguinte. Ele questiona se a população conhece a arrecadação de seu município e quanto sobra, e se não sobra, alerta que existe algo errado. Alerta ainda que, quando você não consegue gerar receita, é preciso cortar na despesa.

Saulo ressaltou a importância das redes sociais nas eleições, e criticou o sistema antigo de divulgação usando santinhos que sujam as cidades, que gastam muito dinheiro, inclusive público, lembrando que a eleição para presidente no último ano mostrou que as redes sociais que vão alavancar essa campanha toda, que não precisa gastar, “será que ninguém entendeu o recado até agora”, questionou Calazans. Ele contou que irá lançar em breve um aplicativo para colocar no Play Store onde o cidadão enviará para ele o assunto, vai tirar uma foto e mais nada. Com essa informação ele afirma que já saberá a localização do problema e buscar as possíveis soluções.

Sobre o Hospital Regional ele questionou: “Será que ninguém pensou nisso lá atrás antes de enfiar 50, 100 milhões naquela obra”? E ressaltou a importância de se avaliar o custo da manutenção e funcionamento, lembrando que para funcionar, a prefeitura não tem nenhuma responsabilidade, e a possibilidade de entrar dinheiro da prefeitura no Hospital Regional seria apenas pegando à parte todo esse dinheiro que é gasto na saúde de Sete Lagoas hoje e investir no regional. Ressaltou ainda que é possível o funcionamento do hospital também através de PPP (Parceria Público Privada).

Saulo alerta que não pode haver favor político, não pode haver conchavo na política, é preciso haver renovação, atualização.

Respondendo a ouvinte Marta, Saulo afirma que irá fazer um levantamento sobre os problemas e deficiências da cidade, inclusive contou que irá lançar um aplicativo onde a população irá comunicar de forma fácil as demandas de suas comunidades, e ratifica que caso venha a ser candidato fará um levantamento de todas as áreas da cidade. Lembra que conhece sim o Cidade de Deus, mas ainda não tinha em mente esse papel político. Saulo ressaltou que as pessoas querem a mudança, assim como ele, que anseia por uma cidade melhor e que atenda aos direitos da população.

Saulo Calazans pontuou que o sete-lagoano que mora na Cidade de Deus, não é pior do que o que mora no Jardim Arizona, que também não é pior do que quem mora no Mangabeiras, e assim por diante. todo mundo paga imposto e merece ser tratado com dignidade.

“Quando eu falei daquele aplicativo que vou lançar é exatamente para que você possa me mostrar sua situação, o que você não gosta na sua rua para que você me bote a par do seu bairro, para que você me mostre a sua deficiência, caso venha aceitar ser candidato”, ressaltou Saulo.

Fechar com qualquer partido hoje é difícil por que os partidos já estão com seus candidatos, por isso Saulo alerta para que o eleitor não foque nos partidos. Para o Saulo participar da candidatura a prefeitura de Sete Lagoas ele terá que sair do Novo e encontrar um outro partido para se inscrever até dia 25 de abril. Ele afirma que já existem conversa e interesses de lideranças da cidade, mas ressalta que só sairá candidato se o partido tiver interesse em mudança, ressaltando que o candidato só pode entrar na concorrência por meio de um partido.

Calazans lembrou que na última eleição a chapa campeã recebeu 50.698 votos, mas a vitória não foi do eleito, e sim dos brancos, nulos e abstenções que somaram juntos 56632 votos, e ressaltou que as pessoas querem mudança, não querem continuar com esse assistencialismo que se vê arrastando em Sete Lagoas.

Da Redação