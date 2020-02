Polícia Militar desenvolve ações para garantir um Carnaval de Paz

Na 19ª Região da Polícia Militar (19ª RPM) todos os policias já estão trabalhando para garantir a segurança dos foliões e da população em geral. O planejamento contempla todo o efetivo policial da 19ª RPM, sem nenhum militar de férias, cumprindo as ações estratégicas e efetivas do alto comando da Polícia Militar para garantir a segurança durante todo o feriado prolongado.

Neste período, além do aumento do efetivo nas ruas, a Polícia Militar conta ainda com o apoio das câmeras de monitoramento dispostas em alguns municípios e a realização de operações pré- carnaval, com o intuito de coibir a prática delituosa e aumentar a sensação de segurança das pessoas.

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária apoiará a 19ª RPM no patrulhamento e fiscalização das rodovias estaduais. Já foram distribuídos centenas de cartazes contendo dicas de segurança nos comércios e locais de grande fluxo de pessoas dentre os 16 municípios da 19ª RPM.

Uma das dicas mais importantes é a utilização das doleiras, tanto por homens como por mulheres, para guardarem seus celulares, cartões e dinheiro, sendo sempre usadas à frente do corpo, e encobertas para que não sejam objeto de furto.

Outra dica é estar atento a movimentações e tumultos, que facilitam os empurrões e esbarrões por pessoas desconhecidas. Ao perceber a presença de pessoas suspeitas, afaste-se do local, evite o excesso de bebida alcoólica para não se tornar uma presa fácil, evite portar objetos de valor para não atrair a atenção dos infratores, não carregue grandes quantias em dinheiro, evite brigas e confusões, evite transitar em locais ermos e mal iluminados, em caso de assalto nunca reaja, e lembre-se de utilizar o 190 em todos os casos, vamos fazer um Carnaval de paz.

Assessoria Organizacional /PM