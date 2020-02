Mais um hospital credenciado para a rede do Ipsemg

Novo parceiro, Biocor atenderá consultas e cirurgias de especialidades muito procuradas, como cardiologia e oftalmologia

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) informa que o Hospital Biocor passa a fazer parte de sua rede credenciada desde o dia 20.Os atendimentos disponíveis são para consultas eletivas nas especialidades de cardiologia e oftalmologia, cirurgia cardíaca e cardiovascular, hemodinâmica, estudos eletrofisiológicos e cirurgia de cardiopatia congênita pediátrica.

Para o presidente do Ipsemg, Marcus Vinícius de Souza, “o credenciamento do Biocor é de grande importância para os beneficiários do plano de saúde do Instituto, pois eles passam a contar com mais uma alternativa de atendimento em consultas eletivas em especialidades que são sempre muito procuradas. Esta nova parceria é mais uma iniciativa que objetiva ampliar e qualificar a rede credenciada do Ipsemg”

Urgência e emergência

Os atendimentos em casos de urgência e emergência são realizados em três hospitais da capital. O Governador Israel Pinheiro, conhecido como hospital da Previdência, localizado na região Central, e hospitais Luxemburgo e Evangélico, ambos na região Centro-Sul.

Assessoria de Imprensa IPSEMG